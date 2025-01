Chiều ngày 24/1, HĐND tỉnh Bắc Giang tổ chức kỳ thứ 24 (kỳ họp chuyên đề về công tác cán bộ), trong đó có nội dung bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND tỉnh Bắc Giang đã bỏ phiếu bầu ông Phạm Văn Thịnh – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 100 % phiếu bầu.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang chúc mừng ông Phạm Văn Thịnh. Ảnh Quốc Phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ ông Thịnh hứa sẽ nỗ lực hết mình trong thực hiện nhiệm vụ, không ngại việc, không ngại khó, luôn làm việc với tinh thần quyết tâm cao nhất; nêu cao ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, tích cực học hỏi; trong công việc luôn đặt lợi ích tập thể, lợi ích của nhân dân lên trên hết.

Ông Phạm Văn Thịnh (SN 1981), quê xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng (nay là TP Bắc Giang), tỉnh Bắc Giang, trình độ học vấn: Đại học Kinh tế Quốc dân, Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ông là đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, đại biểu HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Thịnh trải qua các cương vị công tác như: Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Động; Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Ông Phạm Văn Thịnh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Quốc Phương

Cũng tại kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang thực hiện nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Quốc Toản, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khu vực TP Bắc Giang (do chuyển công tác đến Bộ Công an).

Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh khóa 19 và bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lê Ô Pích, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Sơn Động (do bị kỷ luật).