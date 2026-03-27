Chiều 27/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thành Long. Ảnh: T.S

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ tin tưởng Đại tá Nguyễn Thành Long sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.S

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thành Long cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh và Công an tỉnh.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực rèn luyện, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.