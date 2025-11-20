Chiều ngày 20/11, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Cù Quốc Thắng.

Đại diện Cục Tổ chức cán bộ cũng công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh; Thượng tá Cù Quốc Thắng trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND tại Công an tỉnh Ninh Bình và Công an tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu tại buổi lễ nhận quyết định.

Trên cương vị công tác mới, tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình Cù Quốc Thắng hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, nêu cao đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thượng tá Cù Quốc Thắng (SN 1982, tại xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ). Ông Thắng từng giữ chức Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Trưởng Công an TP Cẩm Phả (cũ), Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh.