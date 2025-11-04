Hôm nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng đã trao quyết định cho bà Nguyễn Hoàng Ngọc.

Theo Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Bệnh viện - là người trực tiếp chủ trì các hoạt động của Đảng ủy, công tác Đảng, công tác chính trị của bệnh viện.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng trao quyết định cho bà Nguyễn Hoàng Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

PGS.TS Nguyễn Hoàng Ngọc sinh năm 1967 tại Hà Nội. Năm 1989, bà tốt nghiệp bác sĩ tại Học viện Quân y. Trong hai năm 2000-2001, bà đã qua khóa đào tạo về chuyên ngành Nội thần kinh tại Pháp và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y học năm 2003 tại Học viện Quân y, được phong Phó giáo sư năm 2014.

Tháng 11/2022, bà được thăng quân hàm Thiếu tướng. Bà đang kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Nội thần kinh - Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108, là ủy viên thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện, đồng thời là ủy viên Ban Chấp hành Hội Đột quỵ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội Chống đau Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hoàng Ngọc đã và đang hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh, thạc sĩ, bác sĩ nội trú và bác sĩ chuyên khoa cấp 2.