Sáng 15/5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm trấn áp, truy quét, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trên đường phố, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, du khách và các sự kiện lớn trong mùa du lịch hè 2025.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, công tác giữ gìn an ninh trật tự được triển khai quyết liệt, góp phần bảo vệ an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, một số loại tội phạm đường phố như trộm cắp, móc túi, cướp giật vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến môi trường du lịch và đời sống người dân.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/5 - 15/7, tập trung vào các hành vi như trộm cắp, móc túi, cướp giật, cố ý gây thương tích, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng... đồng thời triển khai đồng loạt tuần tra, kiểm soát tại các tuyến phố trọng điểm từ 22h đêm đến 4h sáng hôm sau.

Công an TP Đà Nẵng ra quân đợt cao điểm kéo dài hai tháng nhằm trấn áp, truy quét các loại tội phạm. Ảnh: H.G

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, công an TP đặt ra 4 mục tiêu và 9 nhóm chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, đáng chú ý là kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm pháp hình sự; giảm 50% các vụ móc túi, cướp giật, cố ý gây thương tích; xóa các điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2025 và cao điểm du lịch hè.

“Phương châm triển khai đợt cao điểm là “nghiêm túc, quyết liệt, mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả”, đồng thời đảm bảo không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, du khách”, Đại tá Tăng nhấn mạnh.

Tại lễ ra quân, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND trong công tác chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, trước mắt lực lượng công an cần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm đã đề ra trong đợt cao điểm này. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí, huy động lực lượng và phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp công tác như bám sát địa bàn, xác định các khu vực, nhóm đối tượng có nguy cơ cao để tổ chức phòng ngừa và đấu tranh.

Bên cạnh đó, công tác quản lý chặt các hội nhóm, trang mạng xã hội cũng được đặt lên hàng đầu nhằm phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, thông tin sai lệch, cũng như các bình luận tiêu cực về kết quả công tác phòng, chống tội phạm. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra trên địa bàn.