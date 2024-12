Ngày 16/12, Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công an và kế hoạch của đơn vị về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều đơn vị đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm và triển khai mô hình lực lượng 141H.

Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 bắt đầu từ ngày 15/12/2024 đến hết ngày 14/2/2025.

Trong đợt cao điểm này, công an các quận, huyện xác định 3 mục tiêu quan trọng. Một là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tấn công trấn áp tội phạm, nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc... không để xảy ra oan sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm.

Hai là, kiềm chế kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí (số vụ, số người chết, người bị thương), không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên diện rộng, hạn chế cháy nổ trong dịp Tết và các lễ hội đầu năm...

Ba là, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp giải pháp tạo sức răn đe trấn áp các loại tội phạm, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Tập trung thống nhất phân công, phân cấp cụ thể rõ người, rõ việc, rõ nội dung biện pháp, rõ tiến độ, rõ kết quả gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chỉ huy công an các đơn vị.