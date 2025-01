Hôm nay (21/1), tại Công an tỉnh Sóc Trăng diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Thứ trưởng Bộ Công an - trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Trần Văn Dương. Ảnh: N.H.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Dương (52 tuổi) - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ - làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trần Văn Dương bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng khi nhận trọng trách mới và mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và chính quyền địa phương, tập thể lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cũng hứa quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Thượng tá Trần Văn Tròn làm Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang Thượng tá Trần Văn Tròn, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Tiền Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh này.