Tối 20/6, Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), gặp mặt, tôn vinh các nhà báo tiêu biểu, xuất sắc trong Công an nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, cho biết trong suốt 100 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, các thế hệ nhà báo, trong đó có lực lượng báo chí Công an nhân dân, đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyễn Bình

“Với vũ khí sắc bén là cây bút, trang giấy, lớp lớp thế hệ nhà báo đã tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh không khoan nhượng với giặc nội xâm, tham nhũng, tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch", Đại tướng Lương Tam Quang khẳng định.

Trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, báo chí Công an nhân dân cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân về công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, tập trung xây dựng đội ngũ những người làm báo trong Công an nhân dân “vừa hồng vừa chuyên”, thật sự là “thư ký của thời đại”, “người gác cổng của nhân dân” như mong muốn của Chủ tịch nước Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư) trong dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng thời, xây dựng cơ quan báo chí trong Công an nhân dân tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, kênh chuyên biệt, tuyên truyền thiết yếu quốc gia, cơ quan lý luận chính trị, pháp luật hàng đầu, diễn đàn khoa học uy tín.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tôn vinh các lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo tiêu biểu xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Bình

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, các thế hệ nhà báo trong và ngoài ngành Công an tích cực đồng hành, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả, gương mẫu đi đầu của lực lượng Công an nhân dân trong thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, trọng tâm là “Bộ tứ trụ cột” - 4 Nghị quyết số 57, 59, 66, 68 của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, quan tâm kịp thời phản ánh chính xác, sâu sắc những thành tựu, chiến công, gương người tốt việc tốt trong lực lượng công an.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng đề nghị tăng cường phối hợp giữa báo chí trong và ngoài Công an nhân dân trong việc thực hiện mục tiêu chung “ổn định, phát triển chất lượng cao của đất nước, nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân”.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ và Trung tướng Hữu Ước chia sẻ về những đóng góp to lớn của báo chí Công an nhân dân. Ảnh: Nguyễn Bình

Cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" cho một số đại diện lãnh đạo, cán bộ các cơ quan báo chí ngoài ngành Công an nhân dân vì đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có nhà báo Nguyễn Đình Đoàn Bổng - Báo VietNamNet.