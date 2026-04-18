Buổi gặp mặt do Tổng cục Chính trị tổ chức hôm nay (18/4) tại TP Cần Thơ. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; đại diện lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chủ trì buổi gặp mặt.

Đặc biệt, cuộc gặp còn có sự hiện diện của 100 đại biểu là già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, người có uy tín, chức sắc tôn giáo tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành khu vực Nam Bộ (Đồng Nai, Tây Ninh, TPHCM, Đồng Tháp, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, An Giang và Cà Mau).

Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin

Là một trong số các đại biểu, ông Trần Phương Vũ, Trưởng ấp 6, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết, An Giang là địa phương có đặc thù đa dân tộc, đa tôn giáo với hàng chục nghìn tín đồ, đời sống tín ngưỡng phong phú nhưng cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là khu vực biên giới.

Theo ông Phương Vũ, trong bối cảnh đó, công tác dân vận phải đi trước một bước, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng. “Muốn giữ được ổn định thì phải gần dân, hiểu dân, làm cho dân tin”, ông nói.

Ông Trần Phương Vũ, Trưởng ấp 6, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang

Cụ thể, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, đến phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng.

Công tác dân vận được gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, bảo tồn văn hóa dân tộc được triển khai hiệu quả, giúp đời sống người dân từng bước nâng cao. Khi đời sống ổn định, người dân tích cực tham gia các phong trào như “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nông thôn mới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết.

Ông Phương Vũ cũng bày tỏ lo lắng trước những thách thức mới như sự tác động của thông tin xấu, độc trên mạng hay âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo. Vì vậy, cần tiếp tục đổi mới phương thức dân vận theo hướng “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt tại chỗ để kịp thời xử lý tình huống.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông dự buổi gặp mặt

Ông Lâm Hùng Vôn - già làng ấp 7, xã Lộc Hưng, tỉnh Đồng Nai, là một trong những người có uy tín tiêu biểu trong việc nêu gương “nói đi đôi với làm” để vận động người dân.

Ông Hùng Vôn đã trực tiếp vận động người dân hiến đất làm đường. Riêng gia đình ông hiến 500m2, giúp 10 hộ dân khác tự nguyện tham gia, qua đó góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Theo ông Hùng Vôn, “thế trận lòng dân” được hình thành từ niềm tin và sự hài lòng của người dân đối với chính quyền. Việc xây dựng “thế trận lòng dân” phải bắt đầu từ những việc nhỏ, gần gũi, thiết thực với người dân, đặc biệt tại vùng đồng bào DTTS và tôn giáo.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi gặp mặt

Từ thực tiễn triển khai tại địa phương, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ cho biết, già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, người có uy tín và chức sắc tôn giáo không chỉ là “cầu nối” mà còn là lực lượng nòng cốt trực tiếp tác động đến nhận thức, hành động của người dân. Vì vậy, giải pháp quan trọng hàng đầu là hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho họ phát huy vai trò một cách thực chất, hiệu quả.

Theo ông Thanh, Cần Thơ đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trong đó, trọng tâm là gắn công tác dân vận với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin được củng cố, thì “thế trận lòng dân” sẽ tự nhiên vững chắc. Do đó, thành phố ưu tiên các chương trình giảm nghèo, hỗ trợ sinh kế, đầu tư hạ tầng, nhất là tại vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Các chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Nam Bộ tại buổi gặp mặt

Ông Thanh cũng cho hay, việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo được Cần Thơ xác định là nhiệm vụ then chốt. Các chính sách cần đi vào thực chất, sát với nhu cầu của người dân, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa. Đây chính là nền tảng để xây dựng sự đồng thuận xã hội, hạn chế phát sinh mâu thuẫn từ cơ sở.

Tăng cường sự gắn kết giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, 5 năm qua, với sự quan tâm của Trung ương, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Nam Bộ, địa phương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại cuộc gặp mặt

Với uy tín và trách nhiệm, các già làng, trưởng thôn, người có uy tín và chức sắc tôn giáo đã tích cực vận động nhân dân chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới và góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Những đóng góp này rất đáng trân trọng, cần được ghi nhận và biểu dương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nêu bật yêu cầu phải gắn chặt công tác xây dựng “thế trận lòng dân” với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tới các già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, người có uy tín và chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Trong bối cảnh hiện nay, khi các yếu tố an ninh phi truyền thống gia tăng, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá, thì việc củng cố niềm tin của nhân dân càng trở nên cấp thiết. Do đó, giải pháp không chỉ dừng ở tuyên truyền mà phải tạo được sự gắn kết thực chất giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng quà đoàn đại biểu của tỉnh Vĩnh Long và tỉnh An Giang. Ảnh: Trung Phạm

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Các vị già làng, trưởng thôn, trưởng ấp, trưởng khu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo trên địa bàn Nam Bộ, tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và tầm ảnh hưởng của mình trong tuyên truyền, vận động nhân dân, tín đồ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương chiến lược có tính cách mạng, đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước;

Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân gắn với thế trận An ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.