Khẳng định vai trò nòng cốt của người có uy tín

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, không chỉ góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Trung ương và địa phương, mà còn tạo động lực để các đại biểu người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, trở thành hạt nhân lan tỏa niềm tin, góp phần xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày càng phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu tại buổi gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu tiêu biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS đến từ tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Y Thông nhấn mạnh, đội ngũ người có uy tín là lực lượng đặc biệt quan trọng, đóng vai trò “cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào DTTS. Trong những năm qua, người có uy tín đã tích cực vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách, giữ gìn bản sắc văn hóa, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

“Chính sự gương mẫu, trách nhiệm và tiếng nói có trọng lượng của đội ngũ người có uy tín đã góp phần củng cố niềm tin của đồng bào vào Đảng, Nhà nước, tạo nên sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc”, Thứ trưởng Y Thông khẳng định.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu người có uy tín tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS. Nhiều đại biểu kiến nghị cần tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế; hỗ trợ sinh kế bền vững; đất ở, đất sản xuất; đồng thời tăng cường bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông tặng quà các đại biểu người có uy tín. Ảnh: Lê Anh Dũng

Một số ý kiến cũng đề cập đến việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tạo điều kiện để người có uy tín được tham gia sâu hơn vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị, Thứ trưởng Y Thông cho biết, Bộ Dân tộc và Tôn giáo sẽ tổng hợp, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện chính sách, bảo đảm phù hợp với thực tiễn từng vùng, từng dân tộc.

Tiếp tục phát huy vai trò trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Thứ trưởng Y Thông đề nghị đội ngũ người có uy tín hai tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của mình tại địa phương.

Theo đó, Thứ trưởng Y Thông mong muốn mỗi đại biểu người có uy tín cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tham gia phát triển kinh tế, đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa mới, góp phần xây dựng nông thôn mới và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

“Bộ Dân tộc và Tôn giáo đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục có nhiều chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Chúng tôi mong muốn đội ngũ người có uy tín tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh”, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông nhấn mạnh.