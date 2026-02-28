Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, tại các bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hà Tĩnh, một lực lượng đặc biệt đang âm thầm nhưng bền bỉ vào cuộc. Đó là đội ngũ trưởng bản, người có uy tín - những “điểm tựa” nơi phên giậu, giữ nhịp nối giữa ý Đảng và lòng dân, giữa chủ trương và thực tiễn.

Đại diện Ban Dân tộc - Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh thăm gia đình ông Hồ Sơn, dân tộc Chứt, người có uy tín bản Giàng II, xã Hương Xuân.

Theo thống kê, Hà Tĩnh hiện có khoảng 700 hộ, với hơn 3.000 nhân khẩu người dân tộc thiểu số, thuộc 32 thành phần dân tộc. Đồng bào DTTS của tỉnh chủ yếu đang sinh sống dọc theo tuyến biên giới Việt - Lào, trong đó đồng bào dân tộc Chứt sinh sống tập trung ở bản Rào Tre (xã Phúc Trạch) và bản Giàng II (xã Hương Xuân).

Địa hình chia cắt, điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế khiến công tác tuyên truyền bầu cử ở đây đòi hỏi cách làm phù hợp, linh hoạt. Pháp luật về bầu cử đã được phổ biến rộng rãi, nhưng để các quy định ấy thực sự đi vào đời sống, đội ngũ người có uy tín chính là “khâu trung gian” mang tính quyết định.

Họ không đọc lại văn bản, mà “chuyển mã” chính sách thành câu chuyện cụ thể, gần gũi với sinh hoạt của từng gia đình, từng dòng họ. Như chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thân, dân tộc Tày - người có uy tín ở xã Sơn Kim 1, từng 3 nhiệm kỳ là đại biểu HĐND rằng: “Muốn bà con nghe, mình phải nói tiếng của bà con, nói cái lý của người dân, nói sao cho dân hiểu thì dân mới tin”.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, ông Thân không tuyên truyền theo lối rập khuôn. Quyền công dân, trách nhiệm bầu cử được ông giải thích bằng ngôn ngữ đời thường, bằng ví dụ gắn với sản xuất, với việc chọn người biết đưa khoa học kỹ thuật về giúp dân thoát nghèo.

Trong thời đại số, mạng xã hội đã len lỏi vào từng thôn bản, kéo theo cả những thông tin sai lệch, xuyên tạc về nhân sự và công tác bầu cử.

Trong bối cảnh ấy, đội ngũ người có uy tín không chỉ là tuyên truyền viên mà còn là “bộ lọc” thông tin. Với sự am hiểu địa bàn, nắm chắc tâm tư từng hộ dân, một lời khẳng định của họ đủ sức hóa giải tin đồn thất thiệt, ổn định dư luận kịp thời.

Sự tin cậy được gây dựng qua năm tháng khiến tiếng nói của họ có trọng lượng hơn bất kỳ thông báo hành chính nào. Chính họ là “người gác cổng” tư tưởng ở cơ sở, góp phần ngăn chặn từ sớm, từ xa những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết.

Vai trò của người có uy tín không dừng lại ở vận động cử tri đi bầu. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Hà Tĩnh, họ còn tham gia sâu vào quy trình hiệp thương – khâu then chốt bảo đảm chất lượng đại biểu.

Am hiểu từng hoàn cảnh, từng nhân thân, họ trở thành “kênh thẩm định” quan trọng. Thông qua việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng, tiếng nói thẳng thắn của trưởng bản, người có uy tín giúp Mặt trận Tổ quốc các cấp có thêm cơ sở để sàng lọc, giới thiệu những người thực sự đủ đức, đủ tài.

Khi Hà Tĩnh bước vào giai đoạn “nước rút” chuẩn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, sự tham gia tích cực của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số càng có ý nghĩa. Họ đang góp phần chuyển tâm thế của bà con từ “đi bầu cho xong” sang “đi bầu để chọn người xứng đáng”, từ quyền lợi hình thức sang trách nhiệm chính trị cụ thể.

Cùng với cả nước, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ở Hà Tĩnh vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng đến 7h tối cùng ngày. Tùy tình hình ở địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9h tối cùng ngày.

Hà Mai