Quốc hội sáng nay thảo luận về 1 luật, sửa 11 luật trong lĩnh vực quốc phòng gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan QĐND; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Phát biểu giải trình, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, để thực hiện 11 luật này, Bộ Quốc phòng đang sửa 5 nghị định để sửa 38 nghị định, sửa 17 thông tư để sửa 73 thông tư, sửa 2 quyết định của Thủ tướng.

Các dự thảo gửi tới tất cả quân khu, quân đoàn, quân chủng, các đơn vị và các tỉnh để nghiên cứu, vận dụng đến 1/7, khi chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai thông suốt.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu giải trình. Ảnh: Quốc hội

Luật Phòng không nhân dân xác định trọng điểm phòng không nhân dân cấp xã. Trọng điểm phòng không nhân dân là khu vực có khả năng địch tập trung tiến công đường không, bao gồm các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại hoặc những nơi có mục tiêu trọng điểm quốc gia, cấp quân khu, cấp tỉnh, cấp xã và những nơi được xác định trong phương án tác chiến phòng thủ các cấp.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc tổ chức phòng không rộng khắp là điều cần thiết, bởi vì không thể xác định khu vực nào là trọng điểm, khu vực nào không.

Trong khi đó, tổ chức lực lượng phòng không ở cấp xã không khó, có thể tự chủ hoàn toàn. Việc huấn luyện đã áp dụng rất nhiều trong chiến tranh. Nhấn mạnh vai trò của phòng không nhân dân, Bộ trưởng nêu về các cuộc xung đột, chiến tranh hiện nay trên thế giới, "có thể bắn chặn, bắn đón ở rất nhiều nơi, không phải khi mục tiêu đến chúng ta mới bố trí"...

Quân đội giải thể các Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, thành lập Ban chỉ huy phòng thủ khu vực trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh. Bộ trưởng cho biết, Ban chỉ huy phòng thủ khu vực được xác định không phải là một đơn vị hành chính mà là một đơn vị quân đội trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Theo Bộ trưởng, trước đây, trong Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 63 tỉnh, thành phố (ngoài Hà Nội và TPHCM có tính chất riêng) thì tỉnh nào cũng có trung đoàn dự bị động viên làm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Ban chỉ huy phòng thủ khu vực sẽ cơ bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ này.

"Chúng tôi xác định toàn quốc 34 tỉnh, thành phố mới có 145 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực, có tỉnh chỉ có 3 nhưng cũng có tỉnh tới 6. Căn cứ vào diện tích, yêu cầu nhiệm vụ, căn cứ vào dân số và các yếu tố quân sự, quốc phòng khác để chúng tôi sắp xếp và cũng đã sắp xếp xong hết. Chúng tôi đã tổ chức đi kiểm tra đến từng tỉnh", Bộ trưởng thông tin.

Trước đó, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị đưa lực lượng quân đội chính quy về ban chỉ huy quân sự cấp xã để thực hiện nhiệm vụ chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng.

Theo ông Hòa, hiện nay ban chỉ huy quân sự cấp huyện trên dưới khoảng hơn 20 sĩ quan, chưa tính tới lực lượng nghĩa vụ quân sự. Khi không còn cấp huyện thì lực lượng này sẽ giao về tỉnh hay giao về các lực lượng khác?

"Tại sao chúng ta không đưa lực lượng này về làm chỉ huy, phó chỉ huy trưởng quân sự cấp xã? Vì hiện nay công an xã cũng đã hoàn toàn là công an chính quy, dự kiến mỗi xã, phường mới bố trí từ 30 - 60 công an toàn chính quy", ông Hòa nêu.

Về việc đưa sĩ quan về xã, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Quân đội vẫn xác định "ngụ binh ư nông" và "quân thì cốt tinh, không cốt đông" để làm nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ông cho biết, xác định đào tạo cho xã đội trưởng, xã đội phó, kể cả trợ lý có trình độ đại học quân sự. Tuy hiện nay đã có trình độ đại học, cao đẳng, có cả trung cấp quân sự nhưng chưa đáp ứng được. Bộ trưởng cho biết, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự cấp xã chưa có lý luận chính trị cao cấp vẫn được vào Đảng ủy xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Tới đây đội ngũ này sẽ được đào tạo bổ sung.

Ban chỉ huy phòng thủ khu vực sẽ cử xuống từ 5 đến 7 sĩ quan để giúp cho xã trong một giai đoạn nhất định, xong nhiệm vụ sẽ rút về. Với 3.321 xã sau sáp nhập/145 khu vực phòng thủ thì mỗi Ban chỉ huy phòng thủ khu vực có khoảng 40 xã, có khu vực 50 xã.

Với Luật Dân quân tự vệ, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, cấp tỉnh tổ chức đại đội Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh; cấp tỉnh ven biển tổ chức Hải đội dân quân thường trực. Bộ trưởng cho biết, đã xác định khu vực tỉnh trọng điểm, quan trọng có thể tác chiến trên biển và tổ chức lực lượng dân quân thường trực trên biển. Đây là lực lượng toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, vươn khơi bám biển.