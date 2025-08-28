Đồng hành cùng các ca sĩ là tập thể nghệ sĩ Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân và CLB Ngôi Sao Nhỏ, tạo nên một bản hòa ca rộng mở, lan tỏa tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc. Đây không chỉ là một ca khúc nghệ thuật mà còn là lời hiệu triệu, khẳng định ý chí và khát vọng của người Việt trên hành trình đưa dân tộc vươn tới vinh quang.

MV "Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang"

Ca khúc do nhạc sĩ Lê Tự Minh sáng tác, là sự hòa quyện giữa âm nhạc và tình yêu đất nước. Giai điệu hào sảng, ca từ giàu tính khẳng định vừa tôn vinh thành quả của cha ông, vừa gửi gắm niềm tin và trách nhiệm cho thế hệ trẻ hôm nay.

Thông điệp xuyên suốt của tác phẩm được cô đọng trong 4 giá trị cốt lõi: Tự hào - Đoàn kết - Vươn lên - Vì Tổ quốc. Những ca từ vang lên như lời nhắn nhủ, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho mỗi người Việt: "Giữ vững niềm tin vượt lên bão giông/ Tiếp bước cha ông, nguyện luôn hiến dâng/ Việt Nam ơi cùng bước tới vinh quang".

Dưới bàn tay phối khí của nhạc sĩ Phạm Anh Thông, ca khúc khoác lên diện mạo mới: hiện đại, giàu khí thế nhưng vẫn đậm chất sử thi, khẳng định sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam.

MV do đạo diễn Nguyễn Anh Dũng (Đài Truyền hình Việt Nam) và ê-kíp trẻ thực hiện công phu. Hình ảnh trải dài từ làng quê yên bình đến thành phố hiện đại, tái hiện một Việt Nam thân thương, gần gũi, đầy khát vọng và giàu sức sống.

Đặc biệt, nhiều cảnh quay được thực hiện tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã mang lại không gian hùng tráng. Việc MV ra mắt đúng dịp đại lễ càng khiến khán giả xúc động như một lời ca vang vọng từ trái tim dân tộc, tiếp thêm khí thế cho chặng đường mới của đất nước.

Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang là tuyên ngôn tinh thần của dân tộc Việt Nam: càng gian nan càng đoàn kết, càng thử thách càng mạnh mẽ vươn lên. Đó là tiếng hát chung của hàng triệu trái tim, hòa vào nhịp đập sục sôi của Tổ quốc trong thời khắc trọng đại, khẳng định niềm tin bất diệt: Việt Nam nhất định sẽ bước tới vinh quang.