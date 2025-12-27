Sáng nay, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11 diễn ra phiên chính thức với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”.

Hơn 2.200 đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến tham dự đại hội.

Đại úy phi công Nguyễn Hoàng Hải Quang (30 tuổi) - Phó phi đội trưởng, Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân là một trong những gương mặt chiến sĩ trẻ tiêu biểu tham dự đại hội.

Đại úy phi công Nguyễn Hoàng Hải Quang tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc

Đây là lần thứ 7 trong năm nay, người phi công trẻ đến với Thủ đô. Trước đó, anh cũng là đại biểu dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 11 diễn ra vào tháng 9.

"Đại hội là dịp để tôi được gặp các cá nhân điển hình tiên tiến khác trên toàn quốc, giao lưu và học hỏi những kinh nghiệm. Qua đây, tôi cũng muốn lan tỏa tinh thần của đại hội đến tất cả người dân, đồng chí, đồng đội để cùng nhau học tập, làm việc, phát triển bản thân, đóng góp cho Tổ quốc" - Đại úy Quang chia sẻ.

Từ cậu bé đứng ngắm máy bay tới người phi công bay qua bầu trời quê nhà

Nguyễn Hoàng Hải Quang quê ở tỉnh Quảng Nam (cũ). Gia đình sống gần sân bay Đà Nẵng nên anh thường thấy những chiếc máy bay quân sự cất cánh, chao lượn trên bầu trời.

"Ngày bé, chúng ta thường tò mò về những cái mà mình không biết. Nhìn những chiếc máy bay trên trời, tôi dần yêu thích và ước mơ cũng được bay trên bầu trời quê hương" - Quang tâm sự.

Năm 2012, khi Quang đang học THPT thì nghe trên Đài truyền hình Đà Nẵng phát thông báo tuyển phi công quân sự. Anh được bố mẹ dẫn đi thi và thật bất ngờ, anh khám tuyển thành công với các bước kiểm tra sức khỏe chặt chẽ.

Tháng 9/2013, Nguyễn Hoàng Hải Quang nhập học tại Trường Sĩ quan Không quân.

"Công tác trong lực lượng vũ trang có những đặc thù riêng. Khi mới vào môi trường quân đội, tôi chưa quen với việc phải xa nhà, ngoài ra còn phải chấp hành tất cả quy định của đơn vị. Anh em trong đơn vị động viên nhau, đặc biệt, tôi được các chỉ huy rất quan tâm" - Đại úy Quang cho biết.

Và 3 năm sau, ngày 18/2/2016 trở thành ngày đặc biệt nhất trong sự nghiệp của Quang, khi lần đầu tiên anh được ngồi trên máy bay YaK-52 thực hiện chuyến bay trên bầu trời Cam Ranh.

"Một mình một buồng lái, một mình một bầu trời, phi công tự điều khiển máy bay từ lúc mở máy, lăn bánh đến khi hạ cánh là cảm xúc rất khó tả" - anh Quang nhớ lại.

Đến năm 2019, anh tốt nghiệp ra trường và về công tác tại Trung đoàn 925, Sư đoàn 372.

Sau này, khi về đơn vị, anh đã thực hiện rất nhiều chuyến bay như bay sử dụng vũ khí, bay diễn tập, bay hội thao... Mỗi chuyến bay đều để lại ấn tượng, kỷ niệm riêng. Trong đó, năm 2024, trong lần thực hiện chuyến bay bàn giao máy bay về Đà Nẵng, lần đầu tiên Đại úy Quang bay trên bầu trời quê hương, qua ngôi nhà gắn bó với tuổi thơ.

Đến nay, với gần 700 giờ bay, Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang đã được phong danh hiệu Phi công quân sự cấp 2. Anh cũng được phê chuẩn giáo viên các khoa mục bay ứng dụng chiến đấu đánh mục tiêu mặt đất, trên không, ngày và đêm trên đất liền và cả trên biển.

Năm 2024, anh trở thanh gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân.

Tuy nhiên, Đại úy Quang luôn khiêm tốn cho rằng: "Thành tích không phải của riêng tôi. Mọi chiến thắng từ trên không đều bắt nguồn từ mặt đất - từ đồng đội, kỹ thuật viên, chỉ huy, hậu cần. Tôi chỉ là một mắt xích trong tập thể ấy".

Nguyễn Hoàng Hải Quang và các đại biểu trẻ tham dự đại hội

Trên bầu trời, anh là người chỉ huy, người đồng đội và là người canh giữ biên cương không gian. Dưới mặt đất, anh là người lên kế hoạch từng chuyến bay, từng giờ phút cất hạ cánh, từng điều kiện kỹ thuật, thời tiết, đảm bảo mọi thứ chính xác đến từng chi tiết.

Anh cho biết không được phép chủ quan khi làm nhiệm vụ, chỉ có luyện tập nghiêm túc và chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới có thể tự tin xử lý mọi tình huống bất ngờ.

Là người lính lại là phi công nên Quang thường xuyên xa nhà. Vợ chồng anh mới có cô con gái 6 tháng tuổi.