Gran Max Taft Guy được lấy cảm hứng từ mẫu Kei-car Daihatsu Taft tại thị trường Nhật Bản, mang phong cách khỏe khoắn tương tự nhưng hướng tới khách hàng Indonesia.

Kiểu dáng mượt mà, thiên về tính thực dụng của Gran Max nguyên bản được thay thế bằng thiết kế vuông vức, góc cạnh, đậm chất off-road. Điều này khiến nhiều người gọi đây là 'Land Cruiser tí hon'.

Daihatsu gây chú ý với mẫu concept Gran Max Taft Guy - chiếc van cỡ nhỏ nhưng mang phong cách off-road mạnh mẽ tại GIIAS 2025. Ảnh: Carscoops

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt bằng nhựa mới, đèn pha LED tròn cổ điển, nắp ca-pô rút ngắn, vòm bánh trước thiết kế lại và cản trước cứng cáp tích hợp tấm chắn gầm.

Ở phía sau, cản sau tùy chỉnh kết hợp cụm đèn hậu gợi nhớ Suzuki Jimny, trong khi đèn nguyên bản được thay thế bằng ốp đồng màu thân xe, tạo sự liền mạch về thẩm mỹ.

Phiên bản off-road này còn được trang bị mâm Turbo Bastard 16 inch với ốp che trung tâm ở trục trước, giá nóc cỡ lớn và bánh dự phòng kích thước đầy đủ gắn trên cửa sau - những chi tiết thường thấy trên các mẫu SUV việt dã.

Mẫu concept này là sản phẩm hợp tác giữa Daihatsu, tuner Gofar Hilman (GH Style) và Hiệp hội độ xe Indonesia (NMAA). Cùng với Gran Max Taft Guy, hãng xe Nhật Bản còn giới thiệu hatchback Ayla phong cách retro–futuristic tại triển lãm GIIAS 2025.

Daihatsu Ayla phong cách hoài cổ cũng được giới thiệu trong GIIAS 2025. Ảnh: Carscoops

Theo kế hoạch, chiếc "Land Cruiser tí hon" Gran Max Taft Guy đầu tiên sẽ được tặng cho chủ nhân thông qua hình thức bốc thăm, trong khi mẫu Ayla sẽ dành cho người thắng trong thử thách trên mạng xã hội. Kết quả dự kiến công bố vào ngày 12/10 tới.

(Theo Carscoops)

