Ngày 25/3, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ban hành quy chế quản lý hoạt động mua bán sầu riêng trên địa bàn. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập kỷ cương trong kinh doanh, bảo đảm quyền lợi cho nông dân và giữ vững uy tín thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong và ngoài nước.

Với quy chế mới, người nông dân Đắk Lắk được hưởng lợi nhiều mặt. Ảnh: Hải Dương

Nội dung quy chế nêu rõ, mọi hoạt động mua, bán sầu riêng phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế. Đồng thời, hoạt động này phải dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; bảo đảm quyền lợi chính đáng của người sản xuất và người tiêu dùng; bảo đảm truy xuất nguồn gốc, chất lượng an toàn thực phẩm cũng như bảo vệ môi trường.

Quy chế nghiêm cấm các hành vi gian lận thương mại, giả mạo mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói hoặc lợi dụng biến động thị trường để ép giá, gây nhiễu loạn thông tin mùa vụ.

Quy chế cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng giám sát hoạt động thị trường và xử lý gian lận thương mại.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm kiểm soát quy trình canh tác bền vững, an toàn thực phẩm và quản lý hệ thống mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Công an tỉnh và Thuế tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi trốn thuế, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thu mua.

UBND cấp xã, phường tăng cường tuyên truyền quy chế đến người dân và thương nhân; trực tiếp giám sát hoạt động của thương lái và xem xét xác nhận điều kiện hoạt động cho các điểm thu mua tạm thời.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch về thị trường, giá cả; ngăn chặn thông tin sai sự thật gây nhiễu loạn.

Quy chế này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh và các bên liên quan.