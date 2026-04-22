Theo nội dung bức thư, vào tối 21/4, con trai ông T. có ý định nhảy cầu 14 tự tử. Sau khi nhận được thông tin từ một tài xế taxi, các chiến sĩ Công an xã Hòa Phú đã lập tức đến hiện trường để can thiệp.

Tại đây, các chiến sĩ đã kịp thời ngăn chặn hành vi dại dột của con trai ông T., đồng thời liên hệ với gia đình. Nhờ vậy, con trai ông T. được an toàn về với gia đình.

Công an ngăn cản thanh niên định nhảy cầu tự tử. Ảnh: ĐXH

"Trước việc làm mang ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm cao cả của các chiến sĩ Công an xã Hòa Phú, gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn. Thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các chiến sĩ công an", ông T. viết trong thư.

Theo ông Đỗ Xuân Hiếu, từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng một số người dân tìm đến cầu 14 với ý định tự tử vẫn còn diễn ra. Nhằm hạn chế việc này, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, lắp đặt camera an ninh và trang bị sẵn áo phao cứu sinh trên cầu.

Ông Hiếu chia sẻ: "Do hầu hết những người có ý định tự tử đều từ địa phương khác đến nên công tác kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn".