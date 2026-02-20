Ngày 20/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Ban Thanh niên đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xem xét trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Đại úy Lê Đình Thành – Phó Đội trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lâm Đồng – vì hành động dũng cảm lao xuống biển động cứu 2 cháu bé bị sóng cuốn.

Đại úy Lê Đình Thành tại thời điểm đưa hai cháu bé vào bờ. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 19/2 (mùng 3 Tết), trong lúc kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở dịp Tết Nguyên đán, trên đường trở về đơn vị, Đại úy Lê Đình Thành nghe người dân tri hô có trẻ em bị sóng cuốn tại khu vực Bãi đá Tân Thành, xã Tân Thành.

Thời điểm này, biển động mạnh, sóng lớn liên tục đánh vào bờ. Phát hiện 2 cháu nhỏ đang chới với giữa dòng nước, có nguy cơ bị cuốn ra xa, Đại úy Thành lập tức tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng người dân tổ chức cứu hộ, kịp thời đưa các cháu vào bờ an toàn.

Hai cháu bé là du khách đi cùng gia đình đến nghỉ dưỡng tại xã Tân Thành dịp Tết. Sau khi được sơ cứu, kiểm tra sức khỏe và trấn an tinh thần, các cháu đã ổn định. Gia đình bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn đến cán bộ công an và người dân đã kịp thời hỗ trợ.

Hành động dũng cảm của Đại úy Thành góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng trong thực hiện nhiệm vụ.