Chiều 17/3, ông Trần Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện nam sinh đuối nước và kịp thời cứu giúp, đưa vào bờ an toàn.

Khoảng 12h30 cùng ngày, em Phan Lê Bảo L. (SN 2012, học sinh lớp 8A7 Trường THCS Phú Gia) cùng bạn vào rừng chơi. Khi đến khu vực đập sông Tiêm (thôn Trường Sơn, xã Hương Khê), L. đã xuống tắm, không may bị đuối nước.

Hình ảnh anh Hà cứu nam sinh đưa vào bờ an toàn. Ảnh: CTV

Vào thời điểm trên, anh Lê Khắc Hà (SN 1978, trú tại thôn Phú Hưng, xã Hương Khê, Hà Tĩnh) cùng một người bạn đi vào khu vực này. Khi cả hai đang dùng điện thoại ghi lại quang cảnh trong rừng thì bất ngờ phát hiện em L. đang chới với giữa dòng nước chảy xiết. Không chần chừ, anh Hà lập tức lao xuống dòng nước.

Sau khi đưa nạn nhân lên bờ, anh Hà cùng người bạn nhanh chóng tiến hành sơ cứu, rồi khẩn trương đưa em L. đến trạm y tế gần nhất để cấp cứu.

Nhờ được xử lý kịp thời, sức khỏe của em L. sau đó đã dần ổn định.

Theo lãnh đạo xã Hương Khê, hành động dũng cảm, kịp thời của anh Lê Khắc Hà không chỉ cứu sống nam sinh mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, kỹ năng xử lý tình huống trong cộng đồng.