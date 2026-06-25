Ngày 25/6, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lễ khởi công, khởi động 8 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

Cụ thể, địa phương đã khởi công xây dựng 3 dự án thuộc Khu A - Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, bao gồm: Dự án nhà máy sản xuất sơ mi rơ-moóc và phụ tùng Kotinochi; Dự án nhà máy sản xuất phân bón Agrilong - Green World; Dự án nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp Bá Hải.

Ngoài ra là lễ khởi công xây dựng dự án nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend và khởi động dự án đầu tư mở rộng nhà máy Cà phê Trung Nguyên Legend.

Khởi công 3 dự án thuộc Khu A - Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1. Ảnh: TL

Khởi công xây dựng dự án Nhà ở xã hội tại khu phố Phước Hậu, phường Bình Kiến.

Khởi động dự án nhà máy điện mặt trời Sêrêpốk 3; khởi động dự án Cụm liên hợp nhà máy sản xuất muối tinh và các sản phẩm từ biển.

Trước đó, ngày 24/6, Đắk Lắk đã khởi công cụm 3 nhà máy điện gió Buôn Hồ 1; Buôn Hồ 2 và nhà máy điện gió Cư M'gar 2, với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong số các dự án nói trên, dự án nhà máy điện mặt trời Sêrêpốk 3 tại xã Ea Nuôl có tổng vốn đầu tư lớn nhất, hơn 7.600 tỷ đồng.

Tiếp theo là 2 dự án thuộc kế hoạch phát triển hệ thống gồm 5 nhà máy hiện đại của Trung Nguyên Legend (3 nhà máy tại Đắk Lắk) có tổng số vốn đầu tư gần 2.200 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Dự án dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027.

Phát biểu tại lễ khởi công và khởi động nhà máy chế biến cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, ông Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho rằng việc khởi công các dự án cho thấy sức hút đầu tư của địa phương, đồng thời góp phần mở rộng chuỗi chế biến, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo lịch trình, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư giai đoạn 2026-2030 tại tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra vào ngày 26-27/6, tại phường Tuy Hòa.