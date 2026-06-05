Sáng 5/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra ngày 29/6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội), với quy mô từ 1.000-1.200 đại biểu tham dự. UBND TP Hà Nội là cơ quan chủ trì tổ chức, giao Sở Tài chính cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội làm đầu mối điều phối thực hiện.

Hà Nội dự kiến trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án quan trọng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hà

Hội nghị là diễn đàn kết nối giữa chính quyền thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương trên cả nước.

Tại sự kiện, Hà Nội sẽ chính thức công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; đồng thời giới thiệu môi trường đầu tư, kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, cùng các định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hội nghị là việc ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố. Hệ thống cho phép nhà đầu tư tiếp cận trực quan các thông tin quy hoạch, hình ảnh 3D, dữ liệu dự án trên nền tảng bản đồ số và không gian thực tế ảo 360 độ bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Bên cạnh đó, hội nghị sẽ bố trí khu vực trưng bày sa bàn, bản đồ và các pano giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; trưng bày những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội cùng các công nghệ mới đang được thành phố triển khai.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hà Nội dự kiến trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án quan trọng; đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với doanh nghiệp và tổ chức trong nước, quốc tế.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng và các thành viên Ban Tổ chức đã trao đổi, rà soát nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô năm 2026 cùng nhiều chính sách chiến lược của Trung ương và thành phố nhằm tạo dư địa phát triển mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới.

Thông qua hội nghị, Hà Nội cũng kỳ vọng thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường hợp tác với các địa phương trong Vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; phát huy vai trò dẫn dắt trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa và kinh tế số.