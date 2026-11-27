Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ra quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ (cũ) vì có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.

Ngày 27/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tổ chức kỳ họp và ra thông báo quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Khuya - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Buôn Hồ (cũ) do có nhiều vi phạm trong quá trình công tác.

Theo UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Khuya đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao cũng như trong quản lý, sử dụng tài chính.

Bên cạnh đó, ông Khuya còn vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Ngọc Thanh - nguyên ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ).

Ông Phạm Ngọc Thanh được xác định đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và nơi công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.