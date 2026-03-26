Ban thường vụ Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030 vừa tổ chức kỳ họp định kỳ tháng 3 với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung thi hành kỷ luật đối với ông Trần Nhơn Vượng.

Ông Vượng là đảng viên chi bộ 4 Trường An, thuộc Đảng bộ phường Thuận Hóa. Ông Vượng từng giữ các chức vụ: ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp thành phố, ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy và Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế.

Theo kết luận tại kỳ họp, trong thời gian giữ chức vụ Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế), ông Trần Nhơn Vượng đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Ông Vượng đã bị Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ban thường vụ Thành ủy Huế nhận định vi phạm của ông Trần Nhơn Vượng gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; làm giảm sút uy tín cá nhân, không còn đủ tư cách đảng viên.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quy định của Đảng, Ban thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Nhơn Vượng bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Tại kỳ họp này, Ban thường vụ Thành ủy Huế cũng đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác theo quy chế làm việc.