Ngày 22/8/2026, tại thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, TCP Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành, bàn giao công trình “Không gian Thể thao Thanh niên - Tiếp năng lượng, Bừng sức trẻ”.

Với tổng diện tích 1.000m², công trình gồm sân cầu lông, sân pickleball và khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời, dự kiến phục vụ nhu cầu rèn luyện thể chất, vui chơi và sinh hoạt cộng đồng của khoảng 4.000 người dân, trong đó có đông đảo thanh thiếu niên trên địa bàn.

Mặt sân trước và sau khi dự án tiến hành cải tạo.

Một công trình thể thao chỉ thực sự phát huy giá trị khi được sử dụng thường xuyên và trở thành một phần trong đời sống của cộng đồng. Hiểu rõ tinh thần đó, Không gian Thể thao Thanh niên tại Quảng Phú được định hướng không chỉ là nơi để rèn luyện thể chất mà còn là điểm gặp gỡ để người dân cùng vận động, giao lưu và tạo dựng những kết nối mới. Việc kết hợp sân cầu lông, sân pickleball và khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời đã giúp tạo nên một không gian đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng, từ các bạn thanh thiếu niên đến các cư dân lớn tuổi.

Đặc biệt, ngay tại lễ khánh thành, Câu lạc bộ Thể thao thanh niên xã Quảng Phú được ra mắt. Với lực lượng nòng cốt là những đoàn viên, hội viên, thanh niên yêu thích thể thao, câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ duy trì các hoạt động luyện tập, giao lưu, thi đấu, đồng thời thu hút thêm người dân tham gia. Đây là một bước đi quan trọng để đưa công trình đi vào đời sống một cách thực chất và có hiệu quả.

Đồng thời, để công trình có thể hoàn thành và kịp đưa vào sử dụng đúng dịp Quốc khánh 2/9, bên cạnh sự hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và TCP Việt Nam, còn có sự đồng hành của chính quyền, đoàn viên, thanh niên và người dân thôn Tiến Thịnh. Các cá nhân đã tích cực phối hợp cải tạo, dọn dẹp mặt bằng, vệ sinh cảnh quan. Sự chung sức ấy cũng cho thấy một giá trị khác của Không gian Thể thao Thanh niên: đây không chỉ là công trình được đầu tư cho cộng đồng, mà còn là không gian được chính cộng đồng cùng chung tay gìn giữ, khai thác và tiếp thêm sức sống.

Người dân Tiến Thịnh vui mừng trong lễ cắt băng khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nay H’Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Phú khẳng định: “Công trình đã góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất văn hóa - thể thao tại khu dân cư; tạo thêm không gian để đoàn viên, thanh niên và nhân dân rèn luyện sức khỏe, giao lưu thể thao, tăng cường tình đoàn kết và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cộng đồng. Đặc biệt, tên gọi “Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ” đã thể hiện ý nghĩa và tinh thần của công trình. Chúng tôi tin tưởng rằng, từ hôm nay, nơi đây sẽ trở thành một điểm sinh hoạt thể thao thường xuyên, bổ ích; là nơi lan tỏa tinh thần khỏe để học tập, lao động và cống hiến, nhất là trong đoàn viên, thanh niên”.

Những trận cầu sôi động đã diễn ra ngay sau lễ khánh thành

Không gian Thể thao Thanh niên tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk là một phần trong mục tiêu xây dựng 22 Không gian Thể thao Thanh niên trong giai đoạn 2024 - 2026 do TCP Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai.

Chia sẻ thêm về ý nghĩa dự án, đại diện TCP Việt Nam cho biết: “Năm nay lại càng đặc biệt hơn khi cả TCP và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng hướng tới dấu mốc 70 năm thành lập và phát triển. Trên hành trình ý nghĩa này, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc tiếp thêm năng lượng cho các cộng đồng địa phương thông qua những sáng kiến ý nghĩa và bền vững tại các thị trường trọng điểm, trong đó có Việt Nam. Với định hướng “Tiếp Năng Lượng - Bừng Sức Sống”, chúng tôi tin rằng giá trị của TCP không chỉ đến từ sản phẩm, mà còn từ khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, khơi mở tiềm năng con người”.

Bích Đào