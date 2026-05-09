Mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho học sinh cả nước

Với chủ đề “Vươn mình rực rỡ”, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi kiến thức trực tuyến dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại Việt Nam - Violympic năm học 2025 - 2026 vừa được tổ chức ngày 9/5 tại Hà Nội. Mùa giải năm nay thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh tham gia trên cả nước, minh chứng cho mức độ phủ rộng của các nền tảng thi cử trực tuyến trong bối cảnh chuyển đối số giáo dục hiện nay.

Hiện tại, chuyển đổi số không còn là lựa chọn, mà là xu thế tất yếu. Giáo dục là một trong những lĩnh vực được yêu cầu chuyển đổi sớm và thực chất, từ dữ liệu ngành, học bạ số đến các nền tảng phổ cập kỹ năng số, với mục tiêu là đưa công nghệ vào từng lớp học, từng nhà trường, đặc biệt ở những nơi vùng sâu.

Thực tế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đã và đang mở ra cơ hội chưa từng có để nâng cao chất lượng dạy và học, cá nhân hóa lộ trình học tập, mở rộng tiếp cận tri thức cho mọi đối tượng học sinh.

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Violympic năm học 2025 - 2026 vừa được tổ chức ngày 9/5 tại Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT) cho biết, Vụ sẽ nghiên cứu một cách nghiêm túc, khách quan để có những điều chỉnh, tham mưu tăng cường trong thời gian tới giúp các em học sinh có thêm nhiều sân chơi ứng dụng CNTT một cách rộng rãi cho học sinh trong thời đại công nghệ số.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Hệ thống Giáo dục số Vio - Tập đoàn FPT, sau hành trình 18 năm, Violympic tiếp tục là một trong những dữ liệu thực tế rõ nét nhất cho thấy chuyển đổi số đang thấm dần vào đời sống học đường, không chỉ ở thành phố lớn, mà đến cả những bản làng vùng cao.

"Sân chơi trực tuyến Violympic đã trở thành biểu tượng của tinh thần hiếu học, khát khao chinh phục tri thức của học sinh Việt Nam. Đây không chỉ là nơi các em cọ xát kiến thức mà còn là bệ phóng năng lực số, giúp các em phát triển tư duy logic, khả năng tự học và năng lực giải quyết vấn đề - những kỹ năng cốt lõi của công dân thời đại số", bà Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ.

Lễ vinh danh của sự đồng hành và tri ân

Thống kê của Ban tổ chức cho hay, năm học 2025 - 2026 tiếp tục ghi dấu sức lan tỏa mạnh mẽ của Violympic khi thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh tham gia trên toàn quốc, với gần 150.000 thí sinh bước vào vòng Chung kết quốc gia. Sau 5 vòng tranh tài, 32.303 học sinh đã được vinh danh ở các bộ môn Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên và Lịch sử & Địa lý.

Dù mới là năm đầu tiên Violympic tổ chức vòng quốc gia cho học sinh lớp 1, nhưng ngay lập tức sân chơi trực tuyến này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Trong tổng số học sinh đạt giải, có 2.595 giải Vàng, 3.896 giải Bạc, 6.512 giải Đồng và 19.300 giải Khuyến khích. Xét theo địa phương, Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước với 7.733 học sinh đạt giải, tiếp theo là Hải Phòng với 4.396 học sinh, Phú Thọ với 3.720 học sinh, Ninh Bình với 3.608 học sinh và Hưng Yên với 2.437 học sinh đạt giải. Những con số này cho thấy Violympic không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tại các đô thị lớn mà còn ngày càng trở thành sân chơi học tập quen thuộc với học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước.

Đặc biệt, dù mới là năm đầu tiên Violympic tổ chức vòng quốc gia cho học sinh lớp 1, nhưng ngay lập tức sân chơi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh. Sự hiện diện của những học sinh đến từ nhiều tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai tiếp tục cho thấy Violympic không chỉ là sân chơi trí tuệ trực tuyến quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức bình đẳng cho học sinh ở mọi miền đất nước.

Violympic không chỉ vinh danh những gương mặt học sinh xuất sắc, mà còn tôn vinh những người đã âm thầm nâng bước để mỗi hành trình chinh phục tri thức của các em có thể vươn xa hơn.

Đáng chú ý, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Violympic năm học 2025 - 2026 đã gửi đi thông điệp về lòng biết ơn trên hành trình trưởng thành của mỗi học sinh. Những khoảnh khắc các em bước lên sân khấu nhận huy chương, cúi đầu tri ân cha mẹ, thầy cô đã trở thành những hình ảnh giàu ý nghĩa của chương trình.

Phía sau mỗi tấm huy chương không chỉ là nỗ lực của riêng học sinh, mà còn là tình yêu thương của gia đình và sự tận tâm của thầy cô trong suốt một năm học. Violympic không chỉ vinh danh những gương mặt xuất sắc, mà còn tôn vinh những người đã âm thầm nâng bước để mỗi hành trình chinh phục tri thức của các em có thể vươn xa và rực rỡ hơn.

Vượt gần 300km đến Hà Nội để tham dự sự kiện và nhận giải Bạc cuộc thi Violympic năm học 2025 – 2026, em Hà Hoàng Giang, học sinh lớp 1 Trường PTDTBT Tiểu học Hoàng Liên, xã Bản Hồ, tỉnh Lào Cai chia sẻ: “Thành tích này không chỉ đến từ sự cố gắng của bản thân, mà còn nhờ có bố mẹ luôn động viên, thầy cô và nhà trường luôn đồng hành. Từ một học sinh nhỏ ở bản làng vùng cao, con đã có cơ hội vượt qua khoảng cách địa lý, vượt qua những khó khăn để chạm tới một sân chơi trí tuệ lớn của cả nước”.