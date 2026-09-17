Vui vẻ, hào hứng là cảm xúc chung của các học sinh tham gia Ngày hội thể thao chủ đề “Cùng nhau vượt qua thử thách” được trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Lũng Pù, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngày 17/9.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần”, được hỗ trợ bởi sáng kiến toàn cầu về sức khỏe tâm thần “Being” do Grand Challenges Canada khởi xướng và do Quỹ Fondation Botnar cùng Plan International Canada tài trợ.

Những không gian thể thao lành mạnh, vui vẻ là liều thuốc tinh thần để các em học sinh giải tỏa căng thẳng, tăng cường sự tự tin, mở rộng tình bạn và cảm nhận rõ hơn tình yêu thương từ thầy cô, gia đình.

Tham gia Ngày hội thể thao, học sinh trường Lũng Pù đã cùng nhau tranh tài ở nhiều nội dung sôi nổi như nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy, nhảy dây và bóng chuyền hơi. Mỗi môn thi đấu đều có những thử thách khác nhau, trong đó có môn cần sức mạnh, có môn cần sự nhanh nhẹn, khéo léo; lại có môn đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên.

Đặc biệt, tại Ngày hội thể thao, các em học sinh và cha mẹ, thầy cô đã cùng tham gia vào các trò chơi tương tác do các chuyên gia tâm lý dẫn dắt như: Nhảy “Chicken Dance”; Xây cầu; Thổi bóng cảm xúc.

Theo bà Vũ Lê Phước Quỳnh, chuyên gia đến từ Intellect - công ty của Singapore chuyên về chăm sóc sức khỏe tâm thần, đơn vị tham gia tổ chức các trò chơi tương tác cho học sinh trường Lũng Pù trong khuôn khổ Ngày hội thể thao, trò chơi đầu tiên giúp các em nhận ra sự khác biệt giữa cảm xúc thực sự và cách mình thể hiện ra bên ngoài. Chẳng hạn, khi buồn, các em có thể nói “con vui”, “con ổn”, “con không sao”, vì không muốn bố mẹ lo lắng. Qua đó, các em bước đầu nhận diện và gọi tên được cảm xúc của mình.

Trò chơi “Xây cầu” giúp các em hiểu rằng mình không đơn độc khi đối diện với những vấn đề về cảm xúc hay sức khỏe tâm thần; các em luôn có gia đình, cộng đồng và những người xung quanh đồng hành, hỗ trợ. Trong khi đó, hoạt động “Thổi bóng cảm xúc” lại hướng dẫn các em gọi tên cảm xúc hoặc điều hòa hơi thở bằng những kỹ năng đơn giản, có thể áp dụng khi tức giận, buồn bực.

Không chỉ góp phần tạo gắn kết giữa học sinh với cha mẹ và thầy cô, các trò chơi tương tác tại ngày hội còn rèn cho các em kỹ năng sống cần thiết như hợp tác, giải quyết vấn đề, sự tự tin cùng cơ hội trải nghiệm cụ thể việc điều tiết cảm xúc.

Học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Lũng Pù cùng cha mẹ và thầy cô tham gia các trò chơi tương tác tại ngày hội.

Chia sẻ tại Ngày hội thể thao của trường, ông Phạm Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Lũng Pù nhấn mạnh: Đối với nhà trường, giáo dục học sinh không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức trên bục giảng, mà còn phải giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, kỹ năng và nhân cách. Chính vì vậy, hoạt động thể dục thể thao luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống học đường.

“Một giờ học thể dục giúp các em khỏe hơn. Một trận đấu giúp các em mạnh dạn hơn. Một hoạt động tập thể cũng giúp các em biết hợp tác hơn. Và đúng như chủ đề của ngày hội, việc một lần cùng nhau vượt thử thách sẽ giúp các em thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của sự đoàn kết, biết sẻ chia và không bao giờ bỏ cuộc.

Vì thế, Ngày hội thể thao hôm nay không đơn thuần là một cuộc thi để phân định thắng – thua. Đây là một sân chơi thiết thực để các em được vận động, giao lưu, trải nghiệm, kết nối và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong những năm tháng học tập dưới mái trường Lũng Pù”, ông Tuấn nhắn nhủ.

Ông Phạm Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường PTDT bán trú TH&THCS Lũng Pù khẳng định: Giáo dục học sinh không chỉ dừng lại ở trang bị kiến thức trên bục giảng, mà cần giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, kỹ năng và nhân cách.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho hay, ngày hội thể thao còn là một điểm nhấn đặc biệt trong việc quan tâm đến sức khỏe tâm thần của học sinh. Trong cuộc sống và học tập, đôi khi các em có thể gặp phải những áp lực, lo lắng mà chưa biết ngỏ cùng ai. Những không gian thể thao lành mạnh, vui vẻ như hôm nay chính là liều thuốc tinh thần để các em giải tỏa căng thẳng, tăng cường sự tự tin, mở rộng tình bạn và cảm nhận rõ hơn tình yêu thương từ thầy cô, gia đình.

Đồng quan điểm, đại diện Plan International Việt Nam, tổ chức chủ trì triển khai dự án “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” tại 2 tỉnh Lai Châu và Tuyên Quang trong thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 1/2027 cho biết, điều mô hình không gian thể thao hướng tới là tạo ra những dịp để thanh thiếu niên và cha mẹ, người chăm sóc trẻ cùng tham gia các hoạt động thể thao và có thêm thời gian ở bên nhau. Qua các câu lạc bộ và ngày hội, các em có không gian vui chơi, kết nối với bạn bè; cha mẹ cũng có cơ hội hiểu hơn về cuộc sống của con ở trường và cùng thực hành những cách giao tiếp, hỗ trợ tích cực trong gia đình.