Chương trình đề ra mục tiêu đến năm 2030, tiềm lực, trình độ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt mức tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có thu nhập cao trên toàn quốc; trình độ, năng lực công nghệ, đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức cao hơn so với bình quân chung của cả nước; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế phấn đấu ở mức từ 42% trở lên; quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP của tỉnh; tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt trên 80%; giao dịch không dùng tiền mặt đạt 80%; tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) phấn đấu đạt trên 30% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần quan trọng xây dựng, phát triển giá trị văn hóa, xã hội, con người Đắk Lắk, đóng góp vào chỉ số phát triển con người (HDI) của tỉnh đạt 0,7.

Bố trí ít nhất 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và tăng dần theo yêu cầu phát triển. Hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến. Thực hiện quản lý nhà nước trên môi trường số, kết nối và vận hành thông suốt giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, công nghiệp văn hóa số đạt mức khá trong các tỉnh về chuyển đổi số. Đắk Lắk thuộc nhóm các tỉnh được xếp loại A về an toàn, an ninh không gian mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu.

Điều hành các dịch vụ tại Trung tâm điều hành đô thị thông minh Đắk Lắk. Ảnh: Đỗ Lan

Tầm nhìn đến năm 2045, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển vững chắc, góp phần giữ vững là tỉnh phát triển khá và trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Nguyên vào năm 2045. Phấn đấu tỉnh Đắk Lắk thuộc nhóm 30 tỉnh, thành có xếp hạng trung bình khá về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số tương đương các tỉnh, thành phát triển; tăng dần số doanh nghiệp công nghệ số.

Để đạt được mục tiêu trên, Chương trình số 61 nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp: nâng cao nhận thức, đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; khẩn trương, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, giải phóng các nguồn lực, khuyến khích, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư, hoàn thiện hạ tầng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng và an ninh; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong doanh nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo NGUYỄN XUÂN (Báo Đắk Lắk)