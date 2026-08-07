Chiều 7/8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố, đưa vào vận hành Bản đồ số nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch thôn buôn trên nền tảng số; đồng thời phát động chiến dịch cao điểm "30 ngày đêm" nhằm số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT).

Ông Đỗ Hữu Huy phát biểu triển khai chiến dịch "30 ngày đêm". Ảnh: Hải Dương

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc ra mắt Bản đồ số nông sản và triển khai chiến dịch "30 ngày đêm" là hai nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình chuyển đổi số của tỉnh, đặc biệt khi vụ thu hoạch sầu riêng năm 2026 bước vào cao điểm.

Theo ông Huy, Bản đồ số không chỉ phục vụ quản lý nhà nước mà còn giúp minh bạch thông tin sản phẩm, kết nối người sản xuất với doanh nghiệp và người tiêu dùng, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP và các điểm du lịch, qua đó tạo nền tảng phát triển kinh tế số của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, sầu riêng đã trở thành ngành hàng đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế nông nghiệp và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh, góp phần khẳng định vị thế "thủ phủ sầu riêng" của cả nước. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu về truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm.

"Nếu không cập nhật, chuẩn hóa và số hóa đầy đủ dữ liệu để kết nối với Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản của Bộ NN&MT thì nguy cơ bị cảnh báo, tạm dừng hoặc thu hồi mã số vùng trồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của địa phương, doanh nghiệp và người sản xuất", ông Huy nhấn mạnh.

Chiến dịch "30 ngày đêm" đang triển khai tại Đắk Lắk. Ảnh: CN

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) cho biết, quy định mới đã đơn giản hóa nhiều thủ tục như cấp mã số vùng trồng qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, phân cấp cho UBND cấp xã, bãi bỏ quy định diện tích tối thiểu 10 ha và cho phép cấp mã số đối với vùng trồng xen. Bộ sẽ thành lập các đoàn công tác để hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai.

Để nhanh chóng hoàn thành chiến dịch "30 ngày đêm", tỉnh Đắk Lắk sẽ tập trung rà soát, số hóa dữ liệu vùng trồng sầu riêng và tích hợp vào Bản đồ số nông sản địa phương, ưu tiên chuẩn hóa các diện tích sầu riêng đang kinh doanh trong niên vụ 2026.

Trong đó, tập trung xử lý 280 mã số vùng trồng (diện tích 7.500 ha) cùng 42 cơ sở đóng gói đã đủ điều kiện xuất khẩu. Ngoài ra, phải nhanh chóng xử lý 338 mã số vùng trồng (diện tích 6.500 ha) và hơn 93 cơ sở đóng gói đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp mới.

Niên vụ sầu riêng năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 41.000 ha sầu riêng với sản lượng ước đạt gần 500.000 tấn, mang lại nguồn thu lớn cho người dân và địa phương.