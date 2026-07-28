Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành các quyết định thu hồi hàng loạt mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc của 3 doanh nghiệp.

Các quyết định nêu rõ, thu hồi 3 mã số vùng trồng (RD.LDOR-0445, RD.LDOR-0447, RD.LDOR-0448) và 2 mã số cơ sở đóng gói (RD.LDPH-086, RD.LDPH-089) của Công ty Cổ phần Vạn lộc an sinh.

Thu hồi 2 mã số vùng trồng (RD.LDOR-0421, RD.LDOR-0446) và 5 mã số cơ sở đóng gói (RD.LDPH-073, RD.LDPH-074, RD.LDPH-075, RD.LDPH-076, RD.LDPH-077) của Công ty CP Xuất nhập khẩu Trái cây tươi Đức Phát 168.

Thu hồi 5 mã số vùng trồng của Công ty CP Chứng nhận và Giám định Miền Đông Việt Nam. Các mã số vùng trồng bị thu hồi gồm: RD.LDOR-0468, RD.LDOR-0459, RD.LDOR-0460, RD.LDOR-0469, RD.LDOR-0470.

Cả 3 doanh nghiệp đều có địa chỉ tại Thôn 9, xã Ea Păl, tỉnh Đắk Lắk.

Tổng diện tích sầu riêng bị thu hồi mã số vùng trồng lên tới hơn 380ha, sản lượng ước đạt 11.770 tấn/năm. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo các phụ lục đính kèm, đây là những mã số vùng trồng sầu riêng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng phục vụ xuất khẩu sang Trung Quốc, nằm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tổng diện tích sầu riêng bị thu hồi mã số vùng trồng lên tới hơn 380ha, sản lượng ước đạt 11.770 tấn/năm, với gần 200 hộ dân tham gia tại các vùng trồng này.

Lý do thu hồi là cả 3 doanh nghiệp đã dừng thu mua, chấm dứt liên kết với các vùng trồng sầu riêng và ngừng vận hành cơ sở đóng gói tại địa phương do không đủ năng lực tài chính.

Vì vậy, các doanh nghiệp chủ động đề nghị thu hồi các mã số đã được cấp nhằm phòng ngừa rủi ro pháp lý phát sinh.

Các quyết định thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói có hiệu lực kể từ ngày 24/7.