Ngày 25/3, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương vừa ban hành quy chế quản lý hoạt động mua bán sầu riêng trên địa bàn. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm thiết lập kỷ cương trong kinh doanh, bảo đảm quyền lợi cho nông dân và giữ vững uy tín thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk trên thị trường trong và ngoài nước.

Người dân và cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sầu riêng đang rất vui mừng trước thông tin này. Bởi lẽ quy chế này không chỉ bảo vệ quyền lợi cho người nông dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn giúp minh bạch hóa thị trường sầu riêng.

Quy chế giúp minh bạch thị trường sầu riêng. Ảnh: Hải Dương

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Xuân Bằng (1981) - đại diện một đơn vị thu mua sầu riêng cho biết, những năm qua, hoạt động kinh doanh sầu riêng tại Đắk Lắk bộc lộ nhiều bất cập, nổi cộm là tình trạng giả mạo mã số vùng trồng (MSVT).

Theo ông Bằng, không ít thương lái đã đưa sầu riêng từ nơi khác về trà trộn, gắn mác sầu riêng Đắk Lắk để trục lợi. Bên cạnh đó, tình trạng "bẻ kèo", bỏ cọc diễn ra phổ biến đã gây nhiễu loạn thị trường và tổn hại trực tiếp đến quyền lợi của nông dân. Việc ban hành quy chế siết chặt quản lý lúc này là bước đi cần thiết, tạo hành lang pháp lý để người dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính được bảo vệ, hưởng lợi bền vững.

"Tôi cũng đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các hộ nông dân trồng sầu riêng có thể đăng ký cấp thêm mã số vùng trồng, vì hiện tại diện tích được cấp mã số xuất khẩu vẫn chưa nhiều", ông Bằng nói.

Ông Nguyễn Phi Long (SN 1982), một hộ dân trồng sầu riêng ở xã Krông Năng (Đắk Lắk) khẳng định, việc tỉnh Đắk Lắk ban hành quy chế quản lý hoạt động mua bán sầu riêng trên địa bàn là hết sức cần thiết. Đây cũng là điểm tựa cho người dân và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Ông Long phân tích, quy chế sẽ mang lại nhiều giá trị như: Minh bạch hóa thị trường; bảo vệ quyền lợi nông dân; ngăn chặn gian lận thương mại, điển hình là việc thu hoạch sầu riêng non.

Quy chế cũng giúp quản lý chặt chẽ đội ngũ thương lái, đảm bảo chất lượng đầu ra, từ đó giữ vững thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, buộc các doanh nghiệp, hộ kinh doanh (cả ngoại tỉnh và địa phương) phải đăng ký, kê khai hoạt động, tạo điều kiện để cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm kịp thời.

"Quy chế xác định rõ quyền và trách nhiệm của cả bên bán và bên mua, thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật trong các hợp đồng thu mua; hạn chế tình trạng tranh chấp, kiện tụng liên quan đến hợp đồng đặt cọc", ông Long cho hay.

Liên quan đến quy chế này, ông Lê Anh Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk cho biết, quy chế này được ban hành rất kịp thời, đúng thời điểm. Đây là hành lang pháp lý quan trọng giúp doanh nghiệp, nông dân và thương lái nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong sản xuất, thu mua, đóng gói và xuất khẩu.

"Quy chế cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của ngành hàng sầu riêng”, ông Trung khẳng định.

Theo thống kê năm 2025, toàn tỉnh Đắk Lắk có diện tích sầu riêng gần 45.000 ha; sản lượng ước đạt 390.000 tấn; doanh thu xuất khẩu ước tính 1,1 tỷ USD.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk cũng được xem là "thủ phủ" sầu riêng khi diện tích trồng loại trái cây này chiếm 1/4 của cả nước.