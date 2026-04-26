Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An đánh chiêng khai lễ

Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc và ý chí hướng về nguồn cội.

Hằng năm, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đắk Lắk đều được tổ chức tại Đình Lạc Giao, ngôi đình hình thành từ năm 1928. Nơi đây không chỉ là điểm hội tụ đầu tiên của người Kinh và đồng bào các dân tộc bản địa tại Đắk Lắk trong quá trình chung tay xây dựng vùng đất mới, mà còn là nơi ghi dấu những người con Lạc Giao đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong các giai đoạn của lịch sử, địch đã nhiều lần muốn phá Đình Lạc Giao nhằm xoá đi những dấu son lịch sử, nhưng chúng đã thất bại bởi tinh thần đoàn kết của nhân dân một lòng bảo vệ đình làng, quê hương, đất nước. Ngày 2/3/1990, Đình Lạc Giao được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng đánh trống khai lễ

Năm nay, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đắk Lắk được tổ chức trang trọng với các nghi thức: Tế nữ quan; chúc văn ôn lại lịch sử hào hùng của các Vua Hùng thời dựng nước, lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; lễ báo công; lễ dâng vật phẩm và hương hoa lên các Vua Hùng.

Báo công trước anh linh các Vua Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến kính cáo: Năm 2025, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Đắk Lắk mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, mở ra không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tỉnh Đắk Lắk bảo đảm tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; huy động tối đa nguồn lực để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, biến đổi khí hậu, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Trần Hồng Tiến báo công trước anh linh các Vua Hùng

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2025 ước đạt 6,68%; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 80,6 triệu đồng/người; hoàn thành xây dựng và khởi công 2.800 căn nhà ở xã hội, đạt 100% kế hoạch đề ra; các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao sôi nổi, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn, phát huy…

Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Đắk Lắk nguyện tiếp nối truyền thống đại đoàn kết, chung tay đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cùng cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Đội Tế nữ quan thực hiện các nghi thức dâng hương, dâng hoa

Trong khuôn khổ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đắk Lắk, nhân dân và du khách còn được tham quan triển lãm ảnh, xem trình diễn viết thư pháp, trưng bày giới thiệu ẩm thực truyền thống và thưởng thức chương trình biểu diễn hát chèo, quan họ, múa sạp và trải nghiệm các trò chơi dân gian.

Trước đó, ngày 25/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cùng Phường Buôn Ma Thuột tổ chức Hội thi “Gói bánh chưng - Giã bánh giầy”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk dâng lễ vật lên các Vua Hùng

Tham gia có 20 đội thi đến từ các tổ dân phố, buôn và trường học trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột, với tổng số hơn 100 thành viên. Hội thi đã chọn ra 18 chiếc bánh chưng, 100 chiếc bánh giầy đạt tiêu chuẩn dâng lên các Vua Hùng.