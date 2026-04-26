Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ) - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ở nước ngoài tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Dự lễ dâng hương có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Cùng dự lễ dâng hương có các lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, tỉnh Phú Thọ và đông đảo bà con nhân dân.

Từ 5h sáng, hàng nghìn người dân có mặt từ sớm chờ dâng hương. Ban tổ chức bố trí các lực lượng ở nhiều vòng nhằm đảm bảo an ninh trật tự từ trục hành lễ lên tới Đền Thượng.

Đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ Hội và vòng hoa

Đi đầu là đội tiêu binh rước cờ Tổ quốc, cờ hội và vòng hoa mang dòng chữ “Ðời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”. Tiếp đó là đoàn các thiếu nữ mang hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên tượng trưng cho con Lạc cháu Hồng.

Đoàn đại biểu đi qua Nghi môn di chuyển lên Đền Thượng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ tại Đền Thượng

Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Thượng cung dâng hương, hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước để con cháu nối tiếp truyền thống xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, văn minh tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đọc chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng

Trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã đọc chúc văn tưởng niệm các Vua Hùng.

Nội dung chúc văn khẳng định, với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” trong giờ phút thiêng liêng của ngày Giỗ Tổ, triệu triệu con tim người Việt cùng hướng về Đền Hùng, với tấm lòng thành kính tưởng nhớ tổ tiên, tri ân công đức các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Lễ Giỗ Tổ năm 2026 diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa trải qua những bước chuyển mình quan trọng. Chúc văn nêu rõ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam đã hoàn thành thắng lợi nhiều mục tiêu chiến lược, giữ vững ổn định vĩ mô và duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp đơn vị hành chính cả nước thành 34 tỉnh, thành phố và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo ra bước ngoặt về tư duy quản trị quốc gia, mở ra không gian phát triển mới đầy tiềm năng. Cùng với đó, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo đã thực sự trở thành những trụ cột mới cho sự phát triển của đất nước.

Trước anh linh tổ tiên, thay mặt đồng bào cả nước, bài chúc văn khẳng định toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung một ý chí, quyết tâm mạnh mẽ hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, để đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, là nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Ngay sau khi đoàn đại biểu dâng hương, đông đảo bà con nhân dân, du khách thập phương bắt đầu hành hương, mang theo lễ vật từ trục hành lễ lên Đền Thượng để thắp hương tri ân công đức Vua Hùng.