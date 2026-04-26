Sáng 26/4 (tức mùng 10 tháng 3 Âm lịch), hàng nghìn người dân từ TPHCM và các tỉnh lân cận đã đổ về Đền tưởng niệm các Vua Hùng (phường Long Bình) để dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các vị Vua Hùng.

8h, đoàn người mang lễ phục cử hành nghi thức rước kiệu, dâng hương Quốc Tổ Hùng Vương vào đền tưởng niệm.

Bên trong sảnh, bốn vị lạc quân thực hiện nghi lễ dâng đèn, rước kiệu lễ Giỗ Tổ. Đây là nghi thức quan trọng trong ngày Quốc giỗ, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Khách thập phương xếp hàng chờ vào sảnh thực hiện nghi lễ thắp hương.

Bà Nguyễn Thị Hòa (phường Ninh Xuân) cùng bạn bè chuẩn bị mâm lễ từ sớm, chờ vào dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Anh Cù Văn Hưng, quê Phú Thọ, 15 năm sống xa quê, năm nào cũng đến đền thờ Vua Hùng ở TPHCM dịp này để dâng hương tưởng nhớ tổ tiên, giữ truyền thống hướng về cội nguồn.

Bà Ngọc Thuý đi từ Cà Mau dâng bánh chưng, bánh ít tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Bà Vũ Thị Gắng (phường Gò Vấp) đội mâm bánh chưng cùng bánh dày, trái cây để dâng lễ tưởng nhớ công ơn Vua Hùng, cha ông đã có công dựng nước và giữ nước.

Bà Chín chuẩn bị mâm bánh ngũ sắc vui vẻ: "Đây là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Năm nào tôi cũng chuẩn bị bánh trái, hoa tươi để dâng hương", bà nói.

Sau khi làm lễ, nhiều người tham quan khu đền thờ các Vua Hùng. Tại đây trưng bày phiên bản trống đồng Hoàng Hạ (Hòa Bình), có niên đại khoảng 2.000-2.500 năm.

Bà Đinh Thanh Hải (phường Tân Sơn) cùng con gái tham quan dãy hành lang trưng bày bia 33 khối đá chủ quyền quần đảo Trường Sa. Bà cho biết cảm nhận rõ không khí linh thiêng, trang nghiêm.

"Những năm trước tôi thường mua bánh dày về cúng tại nhà, còn năm nay trực tiếp đến đền dâng hương và thấy rất tự hào khi đông đảo người dân cùng hướng về cội nguồn", bà Hải nói.