Mỏ vàng nhân lực trong thôn, buôn

Từ ngày 1/7, tỉnh Đắk Lắk được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ dân số, diện tích tự nhiên của 2 tỉnh Đắk Lắk (cũ) và Phú Yên (cũ). Sau khi thành lập, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.000km2 (rộng thứ 3 cả nước, sau Lâm Đồng và Gia Lai), quy mô dân số hơn 3,3 triệu người.

Nguồn nhân lực trong các thôn, buôn ở Đắk Lắk rất dồi dào nhưng nhiều người chưa qua đào tạo. Ảnh: Hải Dương

Theo số liệu điều tra năm 2019, tỉnh Đắk Lắk mới có 49 dân tộc anh em cùng sinh sống (chiếm hơn 25% dân số toàn tỉnh), trong đó chủ yếu người đồng bào Ê Đê, M'nông, Gia Rai, Tày, Nùng, Thái, Mường, Kinh..., kinh tế bà con chủ yếu dựa vào cây nông nghiệp ngắn và dài ngày.

Đắk Lắk có nguồn lao động dồi dào tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt ở các khu vực khó khăn và biên giới. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu thị trường, việc đào tạo nguồn lao động này thành những người có tay nghề là nhiệm vụ cấp thiết.

Tỉnh xác định nguồn nhân lực vùng DTTS là yếu tố then chốt, tác động trực tiếp đến đời sống người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội. Việc phát triển nguồn nhân lực cần gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo cơ cấu nhân lực hài hòa, cân đối theo ngành và lĩnh vực, nhằm phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh địa phương. Trong đó, ưu tiên đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ được xem là định hướng trọng tâm.

Đặc biệt, địa phương này cũng xem nguồn nhân lực trong vùng DTTS không chỉ là lực lượng lao động mà còn là những người giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thầy giáo Nguyễn Phùng Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THCS Buôn Đôn vào rừng sâu của xã Buôn Đôn vận động phụ huynh cho con em đến trường. Ảnh: Hải Dương

Ông Nguyễn Công Văn, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (Đắk Lắk) đánh giá, hiện nay nguồn nhân lực trong thôn buôn, vùng đồng bào DTTS rất dồi dào nhưng chủ yếu chỉ làm nông nghiệp, lao động có tay nghề chiếm tỉ lệ thấp.

Thời gian qua, địa phương đã mở các lớp đào tạo nghề thanh niên vùng nông thôn, đặc biệt là thanh niên vùng đồng bào DTTS. Tuy nhiên sau khi khai giảng được một thời gian ngắn, các học viên bỏ dần. Có một số thanh niên trong thôn, buôn chưa thực sự nỗ lực cố gắng, đây cũng là điều khó khăn cho địa phương...

"Do không được đào tạo nghề bài bản nên khi vào làm ở các khu công nghiệp, nguồn lao động này rất thiếu tự tin, mức lương thấp hơn nhiều so với lao động có tay nghề. Về lâu dài, cần có sự quan tâm sát sao của chính quyền các cấp, đặc biệt là sự nỗ lực của gia đình, cá nhân từng lao động", ông Văn nói.

Tiến sĩ Phan Bá Lê Hiền trong một buổi hội thảo. Ảnh: Hải Dương

Tiến sĩ Phan Bá Lê Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lê Duẩn (phường Thành Nhất - Đắk Lắk) đánh giá, sau khi hoàn thành phổ cập giáo dục, nhiều người ở một số buôn làng vùng khó khăn vẫn tái mù chữ. Có người chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ nên thiếu kỹ năng nghề nghiệp dẫn đến khó khăn trong tiếp cận thông tin, nhất là thông tin về cơ hội học tập, việc làm.

Ông Hiền khẳng định, hiện nay nguồn nhân lực trong thôn buôn rất lớn và giống như một "mỏ vàng" mà cơ quan chức năng cần phải khai thác triệt để, tránh lãng phí nguồn nhân lực này.

Để phát huy nguồn lực này, ngành giáo dục và các địa phương cần đẩy mạnh dạy tiếng DTTS và tiếng Việt, đồng thời chú trọng đào tạo nghề cho người dân ở các vùng khó khăn. Những nỗ lực này giúp người dân bắt kịp thời đại, tiếp cận công nghệ thông tin và tìm kiếm việc làm phù hợp. Đặc biệt, việc nâng cao dân trí ở các vùng khó khăn và biên giới không chỉ cải thiện đời sống mà còn góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, mang lại sự bình yên cho Tổ quốc.

Đào tạo nhân lực trong vùng DTTS là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng

Tiến sĩ Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ sẽ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận tri thức, công nghệ mới và cơ hội tìm kiếm việc làm, giúp bảo tồn nét văn hóa, truyền thống của các dân tộc.

Tỉnh Đắk Lắk xem việc nâng cao tay nghề cho nguồn nhân lực trong các thôn buôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Ảnh: Hải Dương

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc đào tạo nguồn nhân lực trong vùng đồng bào DTTS là nhiệm vụ hết sức quan trọng đã được địa phương thực hiện rất tốt trong thời gian qua. Tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh nhiệm vụ này nhằm đáp ứng nguồn lao động cho địa phương và nhu cầu thị trường.

"Để đáp ứng nhiệm vụ học tập, đào tạo, nâng cao tay nghề cho nguồn nhân lực trong vùng đồng bào DTTS, thời gian tới tỉnh Đắk Lắk sẽ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thực hiện tốt các chính sách của Đảng, nhà nước dành cho vùng khó khăn, xây trường liên cấp tại các xã biên giới, hỗ trợ cho học sinh nội trú, bán trú... nhằm tạo ra nguồn lao động dồi dào, chất lượng, bền vững", ông Văn nói.