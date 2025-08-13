Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Tuấn Ninh

Tham dự buổi tiếp có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng UNDP tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Đoàn công tác của UNDP và cá nhân bà Ramla Khalidi. Bộ trưởng bày tỏ cảm động trước tình cảm, sự ủng hộ của cá nhân bà Ramla Khalidi nói riêng, UNDP nói chung đối với các chương trình hợp tác trong giám sát, tham mưu xây chính sách, đặc biệt là những vấn đề xã hội của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung tại buổi tiếp. Ảnh: Tuấn Ninh

Bà Ramla Khalidi cho biết, bà rất vinh dự khi được gặp lại Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; vui mừng khi Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ 2021 - 2025 của Việt Nam thời gian qua đã gặt hái được nhiều thành công.

“Tôi rất vinh dự khi được có mặt tham gia Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng nội dung giai đoạn 2026 - 2030 và chia sẻ những ý kiến của mình vào buổi sáng nay. Tôi rất vui mừng khi biết được những ý kiến của mình đã được ghi nhận một cách hứng khởi”, bà Ramla Khalidi nói.

Chia sẻ thêm về những lĩnh vực hợp tác mới, bao gồm các cam kết của Việt Nam đối với các cơ chế về quyền con người quốc tế, bà Ramla Khalidi đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam cũng như duy trì sự hiện diện của mình ở những cơ chế đa phương. Trong thời gian tới, UNDP luôn sẵn sàng phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong công tác xây dựng báo cáo quốc gia, triển khai các khuyến nghị Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc, cũng như có những rà soát theo cơ chế phù hợp.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung gửi lời cảm ơn tới bà Ramla Khalidi vì những tình cảm và lời chúc tốt đẹp dành cho cá nhân ông. Bộ trưởng bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ của bà Khalidi và UNDP đối với Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong xây dựng và thực hiện các chính sách, chương trình dành cho đồng bào DTTS và miền núi.

Bà Ramla Khalidi - Trưởng Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam tại buổi tiếp. Ảnh: Tuấn Ninh

Bộ trưởng bày tỏ sự tán thành với những gợi mở của bà Ramla Khalidi về nội dung hợp tác với Bộ Dân tộc và Tôn giáo nói riêng, Việt Nam nói chung trong thời gian tới, đặc biệt là các nội dung dành cho đối tượng yếu thế, đồng bào DTTS; đồng thời cho rằng đây là những đối tượng luôn dành được sự quan tâm, ưu tiên của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bộ trưởng cho rằng, cần triển khai thực hiện sớm phù hợp với điều kiện thực tế khi Việt Nam thực hiện mô hình chính quyền mới.

Bộ trưởng bày tỏ sự đồng tình với các đề xuất của bà Ramla Khalidi về nội dung hợp tác với Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng như với Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt tập trung vào hỗ trợ nhóm yếu thế và DTTS. Bộ trưởng khẳng định đây là những đối tượng luôn nhận được sự quan tâm và ưu tiên đặc biệt từ Đảng và Nhà nước Việt Nam. Ông nhấn mạnh cần triển khai các đề xuất này sớm, phù hợp với điều kiện thực tế trong bối cảnh Việt Nam áp dụng mô hình chính quyền mới.

Liên quan đến các chính sách ưu tiên về phát triển y tế, giáo dục, nước sạch, phòng chống thiên tai và các chính sách đặc thù cho nhóm yếu thế, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn bà Ramla Khalidi và UNDP tiếp tục hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Dân tộc và Tôn giáo cũng như các cơ quan Việt Nam trong thời gian tới.

Để đảm bảo hiệu quả hợp tác, Bộ trưởng đề nghị UNDP phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo hoàn thiện và ký kết chương trình hợp tác, xây dựng kế hoạch 5 năm tới với tầm nhìn đến năm 2045. Ông nhấn mạnh nhiệm vụ chiến lược là tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 24 khóa IX về công tác dân tộc.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bà Ramla Khalidi và các thành viên tham dự buổi tiếp. Ảnh: Tuấn Ninh

Bộ trưởng cho biết, Bộ đang khẩn trương hoàn thiện khung Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2 để trình Quốc hội vào tháng 10/2025. Bộ trưởng đề nghị UNDP phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo thảo luận, làm rõ các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả.

Trong không khí thân tình và trọng thị, hai bên bày tỏ niềm vui và động lực mới từ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Các nội dung hợp tác hướng đến thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng DTTS và miền núi, góp phần cùng Việt Nam đạt mục tiêu công bằng xã hội và phát triển bền vững.