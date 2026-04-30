Một góc trung tâm xã Đăk Tô. (Ảnh: Ngọc Chí)

Khúc tráng ca về tinh thần đoàn kết

Từ năm 1957 đến năm 1972, một hệ thống phòng ngự kiên cố được xây dựng tại Đăk Tô - Tân Cảnh. Nơi đây là đại bản doanh của Sư đoàn 22 và các trung đoàn bộ binh, thiết giáp, biệt động quân biên phòng và pháo binh… Ở bờ Tây sông Pô Kô về phía Tây Nam là các căn cứ hỏa lực mạnh như Charlie, Dalta… Nơi đây trở thành cụm cứ liên hoàn khép kín trong thế phòng thủ và tấn công của địch ở Bắc Tây Nguyên với lực lượng đông đảo, bố phòng dày đặc và vũ khí tối tân bấy giờ. Với địa hình có lợi về quân sự, Đăk Tô - Tân Cảnh trở thành địa bàn diễn ra nhiều trận chiến quyết liệt giữa ta và địch.

Cách đây hơn 54 năm, Chiến dịch Xuân - Hè năm 1972 ở Bắc Tây Nguyên mà trọng điểm là vào lúc 11h trưa ngày 24/4/1972, lá cờ giải phóng đã tung bay tại trung tâm cứ điểm E42 -Tân Cảnh. Cụm phòng ngự Đăk Tô - Tân Cảnh, nơi được Mỹ - ngụy mệnh danh là “vành đai thép” ở Bắc Tây Nguyên bị quân ta tiêu diệt gọn, làm rung chuyển toàn bộ hệ thống phòng thủ của Mỹ - ngụy ở Tây Nguyên.

Di tích chiến thắng Đăk Tô - Tân cảnh. (Ảnh: Ngọc Chí)

Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là khúc tráng ca về tinh thần đoàn kết một lòng, hợp đồng chặt chẽ giữa Bộ đội chủ lực, Bộ đội địa phương, quân và dân Tây Nguyên đã chiến đấu dũng cảm và kiên cường.

Lần đầu tiên, quân và dân Tây Nguyên hiệp đồng quân binh chủng quy mô lớn, tốc độ tấn công nhanh; tiêu diệt toàn bộ lực lượng tương đương một sư đoàn tăng cường chỉ trong một thời gian ngắn, đập tan toàn bộ tập đoàn phòng ngự mạnh của địch ở Bắc Tây Nguyên. Mở đầu cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Vươn lên từ quá khứ hào hùng

Máu và nước mắt từng trải dài nơi chiến trường ác liệt Đăk Tô - Tân Cảnh cách đây 54 năm về trước. Từ đống tro tàn, giờ đây “vùng đất chiến địa” này đang vươn mình trỗi dậy. Cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân xã Đăk Tô đã phát huy sức mạnh đoàn kết, hàn gắn vết thương chiến tranh, nỗ lực phấn đấu vươn lên, ra sức xây dựng và phát triển quê hương.

Cựu chiến binh A Tủi, từng tham gia trận đánh Đăk Tô - Tân Cảnh chia sẻ: "Đăk Tô hôm nay đã khác xưa gấp trăm ngàn lần, đường sá khang trang, nhà cửa kiên cố, đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS ngày càng được nâng cao. Nhìn thấy quê hương của mình đổi thay từng ngày, tôi rất tự hào".

Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đồng bào DTTS ở xã Đăk Tô có nguồn thu nhập ổn định từ trồng cây cao su. (Ảnh: Ngọc Chí)

Xã Đăk Tô hôm nay được bao phủ bởi những cánh rừng cao su thẳng tắp và những đồi cà phê bạt ngàn. Hiện, toàn xã có hơn 8.435ha cây lâu năm, chủ yếu là cà phê, cao su và các loại cây ăn quả; 16 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 4% và xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.

Anh A Kum, Thôn trưởng thôn Kon Tu Jốp 1, xã Đăk Tô chia sẻ: Thôn có 141 hộ đồng bào Ba Na sinh sống. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, phần lớn các hộ dân đều có diện tích cà phê, cao su. Thu nhập bình quân đầu người đạt 65 triệu/người/năm. Thôn còn 9 hộ nghèo và 17 hộ cận nghèo.

Sự hồi sinh của Đăk Tô không chỉ thể hiện qua sắc xanh của cây lá mà còn ở sự thay đổi diện mạo hạ tầng. Những ngôi nhà tranh vách đất năm xưa đã được thay thế bằng những ngôi nhà xây kiên cố, những căn biệt thự vườn hiện đại thấp thoáng giữa màu xanh của cây trái.

Những đổi thay ấy chính là động lực, là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Đăk Tô tiếp tục vươn lên, hướng tới một tương lai bền vững hơn.

Vùng đất đầy bom đạn năm xưa giờ đây trở thành những vườn cà phê xanh tốt, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào DTTS xã Đăk Tô. (Ảnh: Ngọc Chí)

Ông A Hơn, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tô cho biết: Phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đoàn kết, xã sẽ tiếp tục huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh kết nối liên xã, liên vùng, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đột phá. Phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đạt 125 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Vùng đất lửa năm xưa giờ đã thực sự nở hoa – một sắc hoa của ấm no, hạnh phúc và hòa bình. Ghé thăm Đăk Tô hôm nay, ta không chỉ thấy một vùng đất trù phú mà còn thấy được bản lĩnh của con người Việt Nam, càng trong gian khó, càng tỏa sáng mạnh mẽ.