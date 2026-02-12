Nửa thế kỷ đồng hành cùng Đà Lạt, Dalattourist đã bền bỉ góp phần kiến tạo diện mạo du lịch cho xứ sở ngàn hoa, từ những giá trị nguyên sơ của thiên nhiên đến hệ sinh thái dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp, bền vững và giàu bản sắc.

Dalattourist kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026)

Được thành lập từ năm 1976, Dalattourist lớn lên cùng nhịp phát triển của Đà Lạt - Lâm Đồng, từng bước khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực trong ngành du lịch địa phương.

Không chỉ gắn liền với nhiều địa danh quen thuộc của du khách, Dalattourist còn được ghi nhận bằng những thành tựu nổi bật, tiêu biểu là 3 lần đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - danh hiệu dành cho các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao, phát triển ổn định và đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Đặc biệt, Dalattourist là doanh nghiệp duy nhất của tỉnh Lâm Đồng tham dự Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, khẳng định vị thế, uy tín và tầm vóc thương hiệu trên các diễn đàn mang ý nghĩa quốc gia.

Ca sĩ Tùng Dương ghé thăm gian hàng Dalattourist tại Triển lãm A80 - Hà Nội

Bước vào mùa xuân 2026, khi Đà Lạt khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng của sương sớm, hoa mai anh đào và không khí se lạnh đặc trưng, Dalattourist mang đến cho du khách hành trình du xuân trọn vẹn thông qua hệ thống khu điểm du lịch, lưu trú và ẩm thực tiêu biểu do doanh nghiệp quản lý, vận hành.

Khu du lịch Datanla tiếp tục là điểm đến được yêu thích với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, dòng thác mạnh mẽ giữa rừng thông xanh mát, kết hợp các hoạt động mạo hiểm như Xe Trượt Thác 1, Xe Trượt Thác 3 dài bậc nhất Đông Nam Á, High Rope Course, Canyoning vượt thác, Pine Karts và Zipline xuyên rừng 1.500m phù hợp cho du khách yêu thích khám phá.

Trải nghiệm xe trượt thác dài bậc nhất Đông Nam Á tại thác Datanla

Khu du lịch Langbiang là biểu tượng của cao nguyên Lâm Viên mở ra không gian khoáng đãng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Đà Lạt trong làn sương xuân bảng lảng, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ nhưng yên bình của núi rừng Tây Nguyên.

Không chỉ dừng lại ở cảnh sắc thiên nhiên, Langbiang còn lan tỏa giá trị văn hóa bản địa thông qua chương trình giao lưu Văn hóa Cồng Chiêng đặc sắc. Trong không gian đêm núi rừng huyền ảo, du khách được hòa mình vào nhịp chiêng vang vọng, say mê những điệu múa xoang uyển chuyển bên ánh lửa bập bùng, thưởng thức thịt nướng thơm lừng, nhấp ngụm rượu cần ấm nồng và cảm nhận nhịp thở nguyên sơ của đại ngàn.

Khung cảnh đỉnh Radar cao 1950m tại Khu du lịch Langbiang khi xuân về

Trải nghiệm du xuân trở nên nhẹ nhàng và lãng mạn hơn khi du khách lựa chọn Cáp Treo Đà Lạt, băng qua những triền thông xanh. Từ trên cao, phố núi hiện ra trong không gian trong lành, mang đến cảm giác thư thái và an yên cho du khách trong những ngày đầu năm mới.

Song hành cùng các điểm tham quan, Dalattourist còn mang đến hệ thống nghỉ dưỡng và ẩm thực mang đậm dấu ấn Đà Lạt. Nice Dream Hotel & Villas là lựa chọn phù hợp cho du khách tìm kiếm không gian nghỉ ngơi ấm cúng, tiện nghi giữa trung tâm phố núi. Nhà hàng Thủy Tạ, tọa lạc bên Hồ Xuân Hương, vẫn là điểm hẹn quen thuộc của nhiều thế hệ du khách mỗi dịp xuân về.

Trong khi đó, Nhà hàng Léguda - Buffet rau Đà Lạt tiếp tục ghi dấu ấn với mô hình ẩm thực xanh, tôn vinh nông sản địa phương, mang đến trải nghiệm ẩm thực tốt cho sức khỏe. Với mức giá chỉ 69k/vé, Léguda là lựa chọn lý tưởng để các gia đình cân bằng dinh dưỡng và làm mới khẩu vị trong những ngày Tết.

Kỷ niệm 50 năm thành lập không chỉ là dấu mốc để Dalattourist nhìn lại hành trình đã qua, mà còn là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục định hình chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, hướng đến du lịch chất lượng cao, thân thiện với môi trường và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp - cộng đồng - thiên nhiên. Trong bức tranh xuân 2026 của Đà Lạt, Dalattourist mong muốn trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc.

Cáp treo xuyên rừng thông hơn 2km, ngắm Đà Lạt từ trên cao

Xuân 2026, Dalattourist mời gọi du khách đến với Đà Lạt để du xuân và trải nghiệm hành trình 50 năm kiến tạo giá trị.

Mỗi chuyến đi không chỉ là kỳ nghỉ, mà còn là dịp cảm nhận sâu sắc mối gắn kết giữa con người và thiên nhiên - những giá trị bền vững mà Dalattourist đã gìn giữ suốt nửa thế kỷ qua.

Minh Hoà