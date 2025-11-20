Trong bối cảnh ngành thực phẩm - đồ uống Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đạt quy mô gần 27 tỷ USD vào năm 2024, yêu cầu về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo đại diện Bộ Công Thương, Vietnam Foodexpo 2025 là một trong những hoạt động then chốt hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam. Triển lãm không chỉ tạo cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, sản phẩm phù hợp với xu thế tiêu dùng mới, mà còn mở rộng không gian xúc tiến thương mại, gặp gỡ đối tác, quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường.

Với hơn 70 năm kinh nghiệm toàn cầu và hơn 30 năm đồng hành cùng thị trường Việt Nam, Tetra Pak mang đến triển lãm các giải pháp toàn diện từ chế biến, đóng gói đến thu gom - tái chế, giúp doanh nghiệp bảo đảm an toàn và chất lượng thực phẩm, tiết kiệm tổng chi phí sở hữu (TCO) và đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Là doanh nghiệp Thụy Điển tiên phong trong lĩnh vực đóng gói và chế biến thực phẩm tại Việt Nam, Tetra Pak còn đóng góp tích cực vào hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp F&B Việt Nam.

Gian triển lãm Tetra Pak giới thiệu các giải pháp đóng gói và chế biến ứng dụng công nghệ tiên tiến từ Thụy Điển, thu hút sự quan tâm của đại biểu các Bộ, lãnh sự quán, hiệp hội và báo chí đến tham quan

Đại diện Tetra Pak tham gia cắt băng khai mạc, chào đón khách tham quan đến khu gian hàng Try Swedish tại Vietnam FoodExpo 2025. Try Swedish là sáng kiến do Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Business Sweden triển khai tại Việt Nam

Các chuyên gia Tetra Pak cùng trao đổi với doanh nghiệp để tìm kiếm giải pháp kéo dài thời hạn sử dụng sản phẩm mà không cần chất bảo quản, đáp ứng xu hướng tiêu dùng ưu tiên sức khỏe và an toàn thực phẩm

Danh mục bao bì giấy tiệt trùng phong phú về thiết kế, kiểu dáng và dung tích, kết hợp các hiệu ứng nổi bật giúp thương hiệu thu hút trên kệ hàng

Bao bì tiệt trùng 6 lớp của Tetra Pak, với hơn 70% thành phần là giấy, giúp bảo vệ chất lượng thực phẩm lên đến 12 tháng mà không cần chất bảo quản hay làm lạnh. Các thiết kế này dễ xếp chồng, có khả năng tái chế và giảm dấu chân carbon, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ quy định EPR và thuận lợi khi xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu.

Các cải tiến như ống hút giấy, nắp tái chế và lớp bảo vệ từ polymer nguồn gốc thực vật đáp ứng xu hướng tiêu dùng ưu tiên sản phẩm được thiết kế theo định hướng bền vững.

Bao bì giấy Tetra Pak được sản xuất ngay tại nhà máy Bình Dương, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhập khẩu, vận chuyển và đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định

Doanh nghiệp tìm hiểu giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao công suất, tiết kiệm nhiên liệu và năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững

Tetra Pak hiện triển khai các giải pháp tự động hóa và số hóa toàn diện như Tetra PlantMaster và Tetra Pak Plant Care, giúp nhà máy vận hành xuyên suốt, giảm thời gian dừng máy và đảm bảo chất lượng đồng đều cho sản phẩm đầu ra.

Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Bloom hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian thử nghiệm, đưa sản phẩm mới ra thị trường trong vòng 6 - 12 tháng mà không cần đầu tư máy móc ban đầu

Chia sẻ tại triển lãm, bà Nguyễn Thanh Giang - Tổng Giám đốc Tetra Pak Việt Nam - nhấn mạnh việc tham gia Vietnam FoodExpo 2025 là cơ hội để giới thiệu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp F&B Việt Nam nâng chuẩn sản xuất và tiến gần hơn đến mô hình phát triển bền vững.

Cũng theo bà Giang, các giải pháp tích hợp từ chế biến, đóng gói đến thu gom - tái chế sẽ đóng vai trò then chốt trong trong bối cảnh thị trường đặt ra tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về chất lượng và trách nhiệm môi trường.

Khép lại Vietnam FoodExpo 2025, những cuộc trao đổi vẫn tiếp tục nhằm hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác, giúp doanh nghiệp Việt không chỉ mở rộng sản xuất mà còn tập trung nâng cao chất lượng, tối ưu hiệu quả vận hành và hướng tới phát triển bền vững. Công nghệ Thụy Điển nói chung và các giải pháp của Tetra Pak nói riêng được xem là nguồn lực quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình nâng chuẩn toàn diện, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Bích Đào