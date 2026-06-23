Lời hứa của bạn đời

Nguyễn Mỹ Linh (SN 1997, Hà Nội) bén duyên với Lee Sang Jik (SN 1996, cảnh sát người Hàn Quốc) khi đến Hàn học tập và làm việc. Sau 5 tìm hiểu, cặp đôi quyết định về chung một nhà.

Cuối năm 2025, họ tổ chức đám cưới tại Việt Nam theo phong tục cưới hỏi truyền thống của người Việt. Đám cưới tại Hàn Quốc được tổ chức vào tháng 6/2026 theo phong cách hiện đại, để lại ấn tượng đặc biệt cho cặp đôi cũng như gần 200 vị khách mời.

Không gian đẹp như mơ trong đám cưới tại Hàn Quốc của cặp đôi

Linh kể, vợ chồng cô bàn về đám cưới từ cuối năm 2024. Ngày đó, bạn trai người Hàn đã nói một câu khiến cô nhớ mãi: “Anh muốn em có một đám cưới mà sau này mỗi khi nhớ lại, em vẫn thấy mình là cô dâu hạnh phúc nhất”. Và anh chàng đã cố gắng hết mình để thực hiện lời hứa đó.

“Mỗi nước đều có văn hóa cưới hỏi khác nhau. Từng một vài lần tham dự đám cưới của người Hàn, tôi thấy phong cách cưới hỏi nơi đây không quá cầu kỳ nhưng sang trọng, tinh tế và ấm cúng.

Tôi vẫn mơ về một không gian cưới xinh đẹp, nhiều hoa tươi, ánh sáng tự nhiên và tất cả mọi người có thể tận hưởng trọn vẹn không khí của buổi lễ. May mắn, chúng tôi đã thực hiện được giấc mơ đó”, Linh kể.

Khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi trong hôn lễ

Trong quá trình chuẩn bị cho hôn lễ như mơ, Mỹ Linh nhiều phen bất ngờ. Họ chọn tổ chức hôn lễ tại một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc)- địa điểm gần như kín lịch quanh năm.

Để hôn lễ diễn ra đúng ngày mình mong muốn, cặp đôi phải liên lạc với khách sạn trước 2 năm. Sau 6 tháng, họ mới được liên hệ để chọn lịch và rồi vẫn phải chọn ngày và đặt lịch cụ thể trước 1 năm.

“Trong gần 2 năm chuẩn bị, chúng tôi lên kế hoạch cho mọi thứ, từ váy cưới, đơn vị quay phim, âm nhạc, thiết kế tiệc cưới cho đến từng chi tiết nhỏ trong buổi lễ.

Có những thời điểm, tôi thấy rất áp lực vì những việc phải làm quá nhiều”, Linh kể.

Đám cưới vỏn vẹn 30 phút

Thời gian chuẩn bị dài là vậy nhưng hôn lễ của Mỹ Linh chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 30 phút. Đó là điều khiến cô và gia đình nhà gái rất bất ngờ.

Video ghi lại một số khoảnh khắc đáng nhớ trong đám cưới của cặp đôi

Trong 30 phút diễn ra hôn lễ, cô dâu, chú rể cùng gia đình hai bên thực hiện nhiều nghi thức như: mẹ cô dâu và chú rể thắp nến chúc phúc; cô dâu được bố ruột dắt tay vào lễ đường; cô dâu, chú rể trao lời thề nguyện; bố chú rể phát biểu chúc phúc, hát mừng đám cưới; sau đó cô dâu, chú rể chào khách, chụp ảnh tập thể trước khi kết thúc buổi lễ.

“Mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng nhờ sự chuyên nghiệp của đội ngũ tổ chức mà nhịp chương trình rất mượt, không hề có cảm giác gấp gáp.

Xong phần lễ, quan khách sẽ di chuyển để dùng tiệc ở sảnh khác trong khoảng 1 tiếng đồng hồ vì sau đó sẽ là thời gian của đám cưới tiếp theo”, Linh kể.

Mỹ Linh bên mẹ ruột (ảnh trái) và gia đình hai bên

Phía nhà gái ngỡ ngàng trước nhịp độ nhanh chóng của hôn lễ. Nhều người ngạc nhiên hỏi: “Đám cưới chỉ 30 phút thật à?”; “Chuẩn bị 2 năm nhưng đám cưới chỉ diễn ra trong 30 phút?”...

Tuy nhiên, khi nhìn lại, họ đều thấy hôn lễ tuy ngắn ngọn nhưng chỉn chu, sang trọng và chuyên nghiệp. Họ đã có một trải nghiệm rất mới mẻ khi tham dự đám cưới tại Hàn Quốc.

Với riêng Mỹ Linh, cô đã có một đám cưới đúng như bạn đời từng hứa hẹn: “Mỗi khi nhớ lại, em sẽ thấy mình là cô dâu hạnh phúc nhất”.

Cô hạnh phúc trong khoảnh khắc được bố dắt tay vào lễ đường, cùng bạn đời nói lời thề nguyện trong không gian ngập tràn hoa tươi và ánh sáng cùng khoảnh khắc cúi đầu tri ân công lao sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ hai bên... Trong 30 phút cử hành hôn lễ, mỗi khoảnh khắc trôi qua, cô đều thấy quý giá và trân trọng.

“Khi bố chồng đọc thư chúc phúc và tự đàn guitar để chúc mừng các con, tôi rất xúc động. Tôi nhận ra, mình không chỉ lấy được người chồng tốt mà còn có thêm một gia đình yêu thương mình hết lòng”, Linh chia sẻ.

Mỹ Linh và Sang Jik quen nhau năm 2021 nhờ bạn bè giới thiệu. Cô gái Hà Nội rung động trước chàng cảnh sát Hàn Quốc vì có được cảm giác an toàn khi bên cạnh anh.

Không gian cưới ngập tràn hoa tươi và ánh sáng tự nhiên

Linh chia sẻ, ở bên chàng trai này cô luôn được là chính mình. Nhiều năm tìm hiểu, anh luôn tôn trọng, ủng hộ mọi quyết định của cô, nhờ đó, cuộc sống xa xứ của cô dễ dàng và vui vẻ hơn.

Chuyện tình yêu của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Ban đầu, gia đình Linh có chút lo ngại khi con gái yêu người ngoại quốc. Họ lo lắng khoảng cách văn hóa, ngoại ngữ sẽ là rào cản để cả hai vun vén hôn nhân.

Tuy nhiên, khi tiếp xúc trực tiếp, thấy Sang Jik là chàng trai lễ phép, chân thành, họ yên tâm gửi gắm con gái.

“Bố mẹ anh ủng hộ chúng tôi từ những ngày đầu, xem tôi như con gái ruột mà quan tâm, chăm sóc. Có người thân hai bên chứng kiến, chúc phúc, hôn lễ của chúng tôi mới thực sự trọn vẹn”, Linh bày tỏ.

Ảnh và video: NVCC