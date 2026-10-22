Đám cưới ở quê Nghệ An đón 1.300 khách, trong đó nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Sau buổi tiệc, mẹ cô dâu có những hành động bất ngờ khiến nhiều người xúc động.

Ngày 18/10, tại thôn Trà Lân, xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An, đám cưới của chị Mai Sương (25 tuổi) và anh Nhật Vương (33 tuổi) diễn ra trong không khí rộn ràng. Giữa vùng quê miền Tây xứ Nghệ, rạp cưới được dựng quy mô lớn, khách mời ra vào đông vui.

Bà Đinh Thị Liễu (50 tuổi, mẹ cô dâu) cho biết đã dành gần 1 năm tìm hiểu các đơn vị tổ chức sự kiện, nhà hàng nấu cỗ, âm thanh, ánh sáng để chuẩn bị ngày vui cho con gái.

“Con gái cũng rất bất ngờ khi được tôi tổ chức như vậy”, bà Liễu chia sẻ.

Đám cưới của đôi bạn trẻ Mai Sương và Nhật Vương được tổ chức tại thôn Trà Lân, xã Con Cuông

Chị Sương sang Mỹ du học từ năm 2016 rồi ở lại làm việc. Tại đây, chị quen anh Vương, người quê phường Thành Vinh, Nghệ An, hiện cũng làm việc ở Mỹ.

Ban đầu, cô dâu chỉ mong có một bữa tiệc ấm cúng tại nhà. Gia đình bên nội sinh sống nhiều năm ở Bỉ, số lượng bạn bè, người thân dự kiến không đông. Hai bên thông gia cũng thống nhất chỉ tổ chức một nơi để thuận tiện cho mọi người.

Đám cưới thôn quê đón 1.300 khách

Bà Liễu dự tính khoảng 70 mâm cỗ và gửi thiệp mời. Thế nhưng, những ngày trước đám cưới, bà liên tục nhận được điện thoại, tin nhắn từ bạn bè, người quen trách vì biết gia đình có việc vui nhưng không được mời.

“Họ bảo dù không được mời vẫn sẽ đến chung vui với gia đình. Người ta quý mình, muốn đến chung vui mà để họ ra về thì tôi không đành lòng”, bà kể.

Từ dự định ban đầu, quy mô đám cưới buộc phải thay đổi. Bà Liễu trao đổi với đơn vị dựng rạp để mở rộng không gian, tăng số lượng khách phục vụ lên 1.300 người.

Đơn vị nhận nấu tiệc đến từ Huế, cách quê cô dâu khoảng 400km.

Đám cưới của con gái bà Liễu đón 1.300 khách

Món quà cưới 2 chỉ vàng và cách đáp lại bất ngờ

Trong số 1.300 khách được mời, bạn bè của bà Liễu từ khắp nơi chỉ khoảng 100 người. Phần lớn còn lại là bà con làng xóm, những người có hoàn cảnh khó khăn từng được bà giúp đỡ.

Bà Liễu cho biết, khi mang thiệp đến tận tay khách mời, bà đã chủ động gửi tiền mừng cho một số người. Bà muốn họ đến dự cưới với tâm thế thoải mái, không phải lo lắng chuyện tiền mừng.

Bà Liễu (bên phải) cùng thông gia bước lên sân khấu trong ngày cưới của các con

Một trong số những câu chuyện khiến bà nhớ nhất là trường hợp một người đàn ông trong thôn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mất sớm, mẹ bị tai biến nằm một chỗ, anh là con trai duy nhất trong gia đình. Khi người này tổ chức đám cưới, bà Liễu từng đứng ra lo liệu, giúp đỡ.

Đến ngày cưới con gái bà Liễu, người đàn ông ấy lên sân khấu trao tặng cô dâu, chú rể 2 chỉ vàng. Tuy nhiên, sau đám cưới, bà Liễu xin số tài khoản và chuyển lại số tiền tương đương.

“Tôi luôn xem bạn ấy như người trong gia đình. Tôi chỉ xin nhận tấm lòng, còn số vàng ấy, tôi muốn gửi lại cho gia đình”, bà Liễu bộc bạch.

Xác nhận thông tin trên, chị P.T.L., vợ người đàn ông nói trên, cho biết gia đình đã nhận được khoản tiền bà Liễu chuyển trả sau đám cưới.

Sau đám cưới, bà Liễu gửi trả tiền mừng cưới của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Bà Liễu có một tuổi thơ nhiều mất mát. Sinh ra trong gia đình có 7 anh em, bà Liễu mất bố khi mới 13 tuổi. Không lâu sau, anh cả của bà gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị chấn thương sọ não.

Học hết lớp 9, bà Liễu phải bươn chải kiếm sống, phụ giúp chăm lo cho các em. Những tháng ngày thiếu thốn khiến bà thấu hiểu nỗi vất vả của những gia đình không may mắn.

Nhiều năm qua, bà tham gia các hoạt động an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ thường xuyên cho nhiều bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An.

Ngày 29/9, tại buổi gặp mặt, tri ân các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm có đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2023-2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao biểu trưng tri ân bà Liễu, ghi nhận những đóng góp của bà đối với cộng đồng.

Ảnh: Trần Lộc - Cao San Din