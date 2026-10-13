Sau 8 năm bên nhau, cô gái Cà Mau và chàng trai Mỹ tổ chức đám cưới tại TPHCM với thực đơn thuần chay hấp dẫn, cùng nhiều nghi thức đặc biệt.

8 năm gắn bó

Tháng 9/2026, Lê Cẩm Huỳnh (SN 1999, quê Cà Mau) và Joshua Langsdorf (SN 1992, đến từ bang Tây Virginia, Mỹ) tổ chức đám cưới tại TPHCM, đánh dấu hành trình 8 năm gắn bó.

Cặp đôi quen biết nhau qua mạng xã hội vào năm 2018, khi Huỳnh đang học đại học tại Mỹ. Buổi hẹn hò đầu tiên diễn ra vào tháng 3 năm ấy, tại một quán mì.

Hôm đó, Huỳnh đưa theo một người bạn vì không muốn để bạn ở nhà một mình. Joshua vui vẻ mời cả hai ăn uống, sau đó cùng họ đi dạo quanh thành phố và trò chuyện.

Cẩm Huỳnh bên người thương đã gắn bó 8 năm

Sự hài hước, tốt bụng của chàng trai Mỹ khiến Huỳnh có thiện cảm. Một tháng sau, họ chính thức trở thành người yêu.

Thời điểm ấy, Huỳnh đang đi học, còn Joshua đã đi làm. Hai người sống cách nhau khoảng 3 giờ di chuyển nên phải rất cố gắng mới có thể gặp nhau.

Đến khi dịch Covid-19 bùng phát, Huỳnh chuyển về nhà học tập trong 2 năm cuối đại học, nhờ đó có cơ hội ở gần bạn trai hơn.

“Nhưng đây mới là giai đoạn khó khăn vì chúng tôi đang ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, việc dung hòa cần rất nhiều sự cảm thông và kiên nhẫn.

Điều khiến tôi trân trọng nhất ở Joshua là sự quan tâm, chu đáo. Mỗi khi tôi ốm, anh luôn ở bên chăm sóc. Những lúc tôi mệt mỏi, anh sẵn sàng ở nhà cùng tôi thay vì đi chơi”, Huỳnh chia sẻ.

Gia đình Huỳnh có 3 thế hệ ăn chay. Ông bà cô đã duy trì chế độ này hơn 30 năm, bố mẹ cô cũng ăn chay từ lúc còn trẻ. Riêng Huỳnh được nuôi dưỡng bằng chế độ ăn chay từ khi chào đời.

Khoảnh khắc đẹp trong hôn lễ của cặp đôi

Joshua dù không ăn chay hoàn toàn nhưng luôn tôn trọng lựa chọn của bạn gái. Khi ở bên cô, anh vui vẻ ăn những món cô nấu mà không phàn nàn.

“Tôi hạnh phúc khi anh ấy cởi mở với chế độ ăn uống của tôi.

Tôi chưa bao giờ ép anh thay đổi thói quen ăn uống nhưng anh sẵn sàng vì tôi mà thích nghi. Tôi rất trân trọng điều đó”, Huỳnh chia sẻ.

Đám cưới thuần chay

Tháng 9/2026, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới, về chung một nhà.

Ban đầu, cả hai dự định tổ chức đám cưới tại Mỹ. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc chi phí cùng các yếu tố khác, họ quyết định trở về Việt Nam, nơi có đông đủ người thân của cô dâu để tổ chức.

“Và một đám cưới hạnh phúc đúng như ý nguyện đã chứng minh lựa chọn của chúng tôi là đúng.

Gia đình có truyền thống ăn chay qua 3 thế hệ nên tổ chức một đám cưới thuần chay”, Huỳnh chia sẻ.

Cô dâu, chú rể bên tháp sushi và chậu sen đá

Mẹ Huỳnh vốn theo dõi một nhà hàng thuần chay tại TPHCM trên Facebook từ lâu. Biết con gái muốn tổ chức đám cưới ở quê nhà, bà liền giới thiệu địa điểm này.

Ngay khi về Việt Nam, cả gia đình đến nhà hàng dùng bữa, gặp chủ quán để trao đổi về ý tưởng tổ chức tiệc cưới.

Huỳnh bày tỏ mong muốn một buổi lễ đơn giản, ấm cúng, tập trung vào tình yêu của hai người thay vì những nghi thức cầu kỳ. Phần còn lại, nhà hàng sẽ đứng ra lo liệu.

Điểm nhấn đặc biệt của đám cưới là bữa tiệc buffet thuần chay với hơn 15 món ăn, được chế biến hoàn toàn không sử dụng thịt, cá, trứng, sữa hay mật ong.

Thực đơn kết hợp ẩm thực của nhiều quốc gia, từ quầy sushi Nhật Bản, dimsum kiểu Hoa, các món Âu thuần chay đến những món Việt quen thuộc như bánh hỏi, bún Huế, nấm né.

Những món ăn chay có trong đám cưới của cặp đôi

Ngoài ra, tiệc còn có súp, đậu phụ, trái cây cùng nhiều món ăn được trình bày cầu kỳ, đẹp mắt. Khách mời có thể tự do lựa chọn món ăn theo sở thích.

Ngay cả đồ uống, gia đình cũng lựa chọn bia không độ cho buổi tiệc.

Theo Huỳnh, thực đơn phong phú không chỉ phù hợp với thói quen ăn uống của gia đình mà còn là dịp để giới thiệu sự đa dạng, hấp dẫn của ẩm thực thuần chay đến những người chưa quen với chế độ này.

Nhìn các món ăn chay được bày biện trong không gian tiệc, Huỳnh bất ngờ vì mọi thứ thịnh soạn, đẹp mắt và vượt xa tưởng tượng ban đầu.

Không chỉ thực đơn, những nghi thức trong đám cưới cũng mang dấu ấn riêng.

Thay vì tháp bánh cưới hay tháp rượu thường thấy, Huỳnh và Joshua lựa chọn một tháp sushi và chậu sen đá.

Hai người cùng tưới nước cho chậu cây, gửi gắm mong ước tình yêu sẽ luôn bền chặt, cùng lớn lên và phát triển qua năm tháng. Tháp sushi tượng trưng cho sự đủ đầy, sum vầy và sẻ chia trong cuộc sống hôn nhân.

Cặp đôi và quan khách thả hoa đăng chúc phúc

Buổi lễ trà truyền thống cũng mang đến nhiều cảm xúc cho hai bên gia đình. Cuối chương trình, mọi người cùng thả những ngọn đèn hoa đăng xuống dòng suối nhỏ, khép lại ngày vui trong không gian ấm cúng.

Đám cưới của Huỳnh có 150 vị khách, hầu hết là người thân, bạn bè của nhà gái. Phía nhà trai chỉ có mẹ và một người bạn của chú rể đến tham dự.

Dù không ăn thuần chay và ít khi thưởng thức món Á, mẹ Joshua vẫn hào hứng với thực đơn đám cưới.

“Em có hỏi cảm nhận của mẹ chồng và bà nói đồ ăn rất ngon. Người bạn từ Mỹ sang dự cưới cũng khen các món ăn hấp dẫn.

Các vị khách Việt cũng hào hứng với đám cưới chay nhưng tôi nghĩ, điều khiến họ vui hơn cả là được gặp gỡ gia đình, bạn bè trong dịp đặc biệt này”, Huỳnh nói.

Hiện cả hai sinh sống tại bang Ohio (Mỹ), làm việc cho hai công ty kiến trúc khác nhau và đang xây dựng tổ ấm riêng. Sau 8 năm gắn bó, tình yêu của họ đã bước sang chương mới với một hôn lễ đáng nhớ.

Ảnh: NVCC