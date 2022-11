Trước tình trạng thiếu thuốc điều trị cho người bệnh, tại phiên họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 toàn quốc ngày 6/11 Thủ tướng Phạm Minh Chính nói rõ: “Cuộc họp thảo luận việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, nếu ai không dám làm thì hãy xin nghỉ, đứng sang một bên”. Thủ tướng cũng yêu cầu chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; vai trò, trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong việc này.

Cũng gần thời điểm đó, thảo luận tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, một số ĐBQH đã đề cập tới thực trạng “thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước vành móng ngựa” đang là tâm lý của không ít cán bộ hiện nay.

Điều có thể thấy ngay qua các ý kiến trên là cán bộ dám nghĩ, dám làm vì dân, vì lợi ích chung lúc nào và ở đâu cũng quý. Trong bối cảnh đất nước cần hồi phục nhanh hơn sau đại dịch, nhiều vấn đề đang tác động lớn đến nền kinh tế và đời sống xã hội đòi hỏi phải có những quyết sách và hành động sớm thi những người dám nghĩ, dám làm càng cần thiết hơn bất cứ lúc nào.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước ngày 24/3/2022, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có những chia sẻ chân thành về việc tạo những cơ sở cho cán bộ, nhất là những người công tác tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) dám nghĩ, dám làm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói: “Doanh nghiệp có lợi nhuận là do chấp nhận rủi ro. Rủi ro bằng không thì lợi nhuận bằng không. Nhưng hiện nay, đại diện chủ sở hữu, thanh tra, kiểm tra lại tập trung nhiều vào một rủi ro cụ thể. Doanh nghiệp đánh 10 trận, 7 thắng 3 thua, tổng thể là thắng thì vẫn bị đánh giá là 3 thua. Và đây đang là nỗi sợ chính của các DNNN”.

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT, nỗi sợ này làm cho DNNN không dám chấp nhận rủi ro, luôn chọn cái an toàn nhất. Cái an toàn nhất lại thường là không an toàn nhất theo góc nhìn phát triển. Cái cần thay đổi là, không đánh giá DNNN theo từng dự án, mà đánh giá toàn bộ.

Ngay lúc này, mệnh lệnh “ai không dám làm hãy đứng sang một bên” của Thủ tướng, những tâm tư của ĐBQH và những lời tâm huyết của ông Nguyễn Mạnh Hùng là rất đáng suy nghĩ.

Bởi làm việc gì suy cho cùng cũng là hiệu quả, là tạo thêm giá trị miễn là không vi phạm pháp luật. Nếu có sự nhìn nhận như vậy thì chắc chắn không ít tư duy sẽ bừng nở và nhiều cách nghĩ, cách làm mới sẽ được triển khai.

