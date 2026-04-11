Gia đình chôn theo ô tô hơn 4,2 tỷ đồng, biển số 8888 trong đám tang gây tranh cãi. Ảnh: Chosun

Ngày 10/4, mạng xã hội Weibo lan truyền đoạn video ghi lại khung cảnh tại một đám tang ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Một chiếc xe Mercedes-Benz S450L màu đen, quấn nơ đỏ, được đưa xuống hố bằng máy xúc ngay bên cạnh mộ phần. Chiếc xe mang biển số 8888 - con số vốn được xem là biểu tượng của tài lộc và may mắn trong văn hóa Trung Hoa.

Theo ước tính, mẫu xe này có giá tối thiểu khoảng 1,1 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 4,2 tỷ đồng) tại thị trường Trung Quốc.

Đáng chú ý, những chiếc xe mang biển số đẹp như “8888” thường được giao dịch với mức giá cao hơn, càng làm gia tăng giá trị của chiếc xe được chôn theo, theo Chosun.

Theo quan niệm, đây được cho là một dạng “tùy táng” hiện đại, được gia đình sử dụng để thể hiện lòng hiếu kính với người đã khuất.

Một đoạn video khác cũng ghi lại cảnh khách viếng được tiếp đãi tại khu vực dựng lều, với thực đơn gồm các món ăn đắt tiền như tôm hùm. Thậm chí, một số thông tin lan truyền cho biết, mỗi người tham dự còn nhận được phong bì đỏ trị giá 500 nhân dân tệ (1,9 triệu đồng) từ gia chủ.

Tuy nhiên, việc chôn cất xe ô tô đắt tiền trong đám tang gây nhiều tranh cãi. Bên cạnh những bình luận ca ngợi là “hiếu thảo”, nhiều người bày tỏ lo ngại về tác động môi trường khi chôn một phương tiện cơ giới xuống đất, có thể gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Một số khác chỉ trích đây là hành động lãng phí và phản ánh xu hướng “phô trương quá mức” trong văn hóa tang lễ hiện đại. Các cơ quan chức năng đang vào cuộc để kiểm tra.