Đám tang của một cụ già 104 tuổi. Ảnh: SCMP

Ludwig Anders Ahgren, đến từ Mỹ, có trải nghiệm đáng nhớ khi du lịch tại Trung Quốc. Anh là một YouTuber có 6,8 triệu người theo dõi. Anh và bạn đang thực hiện hành trình xuyên Trung Quốc bằng xe máy.

Khi đi qua Thiệu Dương (tỉnh Hồ Nam), họ bị lạc đường và vô tình rẽ vào một ngôi làng. Tại đây, họ bắt gặp một buổi tụ họp đông người với đèn lồng đỏ trang trí rực rỡ và không khí nhộn nhịp. Tưởng rằng đó là một nhà hàng, họ quyết định ghé vào ăn, SCMP đưa tin hôm 10/4.

Buổi tụ họp mà họ nhìn thấy thực ra là một đám tang của cụ già 104 tuổi. Theo phong tục văn hóa Trung Quốc, những người qua đời ở tuổi thọ cao, thường từ 90 tuổi trở lên, gia đình sẽ tổ chức hỉ tang.

Khác với các tang lễ truyền thống mang không khí trang nghiêm và buồn bã, hỉ tang mang ý nghĩa tôn vinh một cuộc đời trọn vẹn, tiễn biệt người mất với màu sắc vui tươi hơn. Do vậy, gia đình trang trí đèn lồng đỏ rực rỡ.

Hai người khách nước ngoài ăn cơm nhà anh Li. Ảnh: SCMP

Mệt mỏi sau hành trình và muốn tìm đồ ăn, hai du khách đi vào và hỏi bằng tiếng Trung: “Chúng tôi có thể ăn ở đây không?”.

Anh Li, người dân địa phương, trông thấy nên đã tiếp xúc nói chuyện. Anh giải thích rằng đây không phải nhà hàng, mà là một đám tang.

Nhận thấy đây là lần đầu tiên hai người nước ngoài đến làng, anh Li đã dẫn họ đi tham quan một khu đài tưởng niệm trên đồi, nhìn xuống toàn bộ khu dân cư. Đến khoảng 15h, khi các quán ăn xung quanh vẫn chưa mở cửa, anh quyết định mời hai người khách về nhà dùng bữa.

Bố của anh Li, một đầu bếp nghỉ hưu, đã đặc biệt chuẩn bị các món ăn quen thuộc của gia đình như thịt kho, trứng chiên và cà rốt xào để đãi khách.

Sau khi Ludwig chia sẻ trải nghiệm đặc biệt này, video nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận tích cực.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tình huống “hiểu lầm đáng yêu” và ca ngợi hành động hiếu khách của người dân địa phương.