Tôi năm nay 29 tuổi, có công việc ổn định. Tôi và bạn trai quen nhau 4 năm. Hai nhà cách nhau khoảng 9-10km.

Chúng tôi quen nhau khi cùng làm việc ở thành phố. Dù đã bên nhau 4 năm, số lần tôi về nhà bạn trai chơi chưa đến 10 lần.

Dịp Tết vừa rồi, hai gia đình đã làm lễ dạm ngõ, dự định chọn ngày đẹp để tổ chức đám cưới vào tháng 8 tới. Thế nhưng đến lúc này, trong lòng tôi lại xuất hiện nhiều điều khiến bản thân lấn cấn.

Lý do bắt nguồn từ lần về nhà bạn trai ra mắt. Tôi cho rằng, mình về ra mắt thì là khách, chỉ cần cùng gia đình dọn cơm là được chứ không cần phải rửa bát vì nhà anh đông các chị, chỗ rửa bát lại chật chội.

Ăn cơm xong, tôi chủ động gọt hoa quả mời cả nhà. Nhưng mẹ bạn trai lại đón lấy chiếc dao nhỏ, bảo tôi: “Cháu xuống rửa bát cùng các chị đi. Việc này để bác làm cho”. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo.

Cách cư xử của bạn trai và gia đình anh khiến tôi đắn đo nhiều về mối hôn sự này. Ảnh minh họa: F.P

Càng bất ngờ hơn khi lúc đó, bạn trai tôi nói vào: “Đúng rồi, tập làm dâu cho quen dần đi chứ, mẹ nhỉ?”. Tôi cảm thấy anh nói như vậy là thiếu tinh tế.

Lần thứ hai là khi dạm ngõ. Hôm ấy, nhà trai mang sang giỏ lễ nhỏ, chỉ có hộp bánh, kèm theo vài loại quả gói ghém sơ sài trong chiếc giỏ tre. Chồng sắp cưới còn không chuẩn bị nổi một bó hoa để tặng tôi.

Nhìn giỏ lễ, bố mẹ tôi có vẻ không vui nhưng vì thương tôi nên không phàn nàn. Có điều, tôi vẫn thấy gia đình anh ấy cư xử như vậy là thiếu tôn trọng nhà gái.

Lần thứ ba là khi tôi sang nhà anh ấy giúp chuẩn bị đám giỗ. Trong lúc nhặt rau, các cô/chị của anh nói chuyện với tôi rất vui vẻ. Mọi người bảo tôi: “Dạm ngõ rồi, nhà trai đã có lễ cau trầu thì em gọi hai bác là bố mẹ luôn đi chứ”.

Tôi đang ngượng ngùng chưa biết trả lời sao thì mẹ chồng tương lai đã nói: “Dạm ngõ thì dạm ngõ, bên này đã sang xin dâu đâu mà gọi bố, gọi mẹ, cháu nhỉ?”.

Tôi sượng mặt, không biết đối đáp sao cho phải. Mọi người thấy vậy liền nói đùa thêm vài câu rồi lảng sang chuyện khác. Hôm ấy tôi buồn lắm, ăn uống xong bèn kiếm cớ để ra về sớm.

Khi tôi phàn nàn với bạn trai về chuyện này, anh ấy chỉ bảo: “Tính mẹ thế, trong mấy chuyện xưng hô mẹ khá rạch ròi. Em cứ kệ đi”. Dẫu vậy, tôi vẫn nghĩ ngợi.

Cách đây 1 tuần, bà nội 95 tuổi của anh qua đời. Vào hôm phát tang, tôi có dẫn mẹ đến thăm viếng. Mẹ con tôi chuẩn bị lễ và phong bì phúng viếng cẩn thận.

Khi đến nơi, mẹ con tôi chạm mặt hai chị gái của anh ấy ngoài cổng nhưng hai chị không chào hỏi câu nào, quay mặt đi thẳng vào nhà.

Tôi và mẹ đến được một lát, anh mới ra chào hỏi. Anh chỉ bảo một câu “bác vào uống nước” sau đó đi mất. Từ đó cho đến lúc thăm viếng xong, anh không ra chào hỏi thêm câu nào, cứ để hai mẹ con bơ vơ giữa đám như vậy.

Bố mẹ anh hay tin thông gia tương lai đến phúng viếng cũng chỉ ra chào đúng một câu, mời vào bàn ngồi uống nước rồi cũng ra ngoài, không tiếp thêm lời. Khi tôi và mẹ ra về, bố mẹ anh lại cử một người cô của anh ra tiễn. Bố mẹ anh cũng không trực tiếp ra cảm ơn dù đang đứng nói chuyện với ai đó.

Sau khi phúng viếng, ngồi uống nước, tôi và mẹ còn vô tình nghe được vài lời bàn tán về chuyện gia đình anh cãi vã lớn tiếng từ hôm trước, liên quan đến chuyện tiền lo ma và sắp cỗ.

Tối hôm ấy, mẹ gọi tôi vào phòng nói chuyện. Đó là lần đầu tiên, mẹ tôi lên tiếng ngăn cản cuộc hôn nhân này. Mẹ bảo, tôi phải nghiêm túc nghĩ lại chuyện đám cưới, bởi lẽ, mẹ cảm thấy gia đình đó thiếu tôn trọng tôi và gia đình tôi.

Thêm nữa, mẹ cảm nhận phía nhà thông gia tương lai khá phức tạp, không phải là chốn bình yên để tôi dừng chân.

Mẹ tôi nói: “Đời người con gái có duy nhất một lần lựa chọn người thân, đó là khi lấy chồng. Con phải chọn cho kỹ”.

Lời khuyên của mẹ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Khi công việc ma chay xong xuôi, tôi quyết định nhắn tin cho anh chia sẻ hết những băn khoăn, bức bối của mình.

Anh đáp gọn lỏn một câu: “Trong lúc tang gia bối rối, em không thông cảm cho anh và gia đình thì thôi lại còn hẹp hòi, để bụng những chuyện đâu đâu”.

Đọc tin nhắn ấy rồi nhớ lại những lời mẹ nói, tôi càng thêm suy nghĩ về chuyện hủy hôn. Theo mọi người, với những gì đã trải qua, tôi có nên nghĩ lại về mối hôn sự này?

Độc giả giấu tên

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.