Kênh NBC News dẫn thông tin từ Sở cảnh sát thành phố Tampa viết, vụ việc trên xảy ra lúc 12h45 trưa 8/11 (giờ Mỹ) khi lực lượng an ninh địa phương phát hiện một cuộc đua xe trên đường phố và điều động nhân sự để ngăn chặn. Khi rượt đuổi đến khu phố Ybor City, một xe đua đã lao vào đám đông bên ngoài một quán bar.

Cảnh sát Mỹ có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: 10 Tampa Bay News

Thông cáo của Cảnh sát trưởng thành phố Tampa Lee Bercaw cho hay: “Có 3 người tử vong ngay tại hiện trường, trong khi nạn nhân thứ 4 tử vong ở bệnh viện gần đó. Vụ tai nạn cũng khiến 11 người bị thương, trong đó 9 người phải nhập viện điều trị. Những gì xảy ra trưa 8/11 là một thảm kịch và chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến thân nhân những người thiệt mạng cùng tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi vụ việc”.

Ông Lee cho biết thêm, cảnh sát thành phố Tampa đã bắt giữ nghi phạm ngay tại hiện trường và xác định người này tên là Silas Sampson, 22 tuổi. Dự kiến, đối tượng Sampson sẽ đối mặt với 4 cáo buộc giết người và 4 tội danh khác liên quan đến bỏ trốn gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

Theo báo Guardian, trong những năm gần đây, một số bang ở Mỹ đã vận động việc hạn chế cảnh sát thực hiện những cuộc rượt đuổi tốc độ cao, với mục đích đảm bảo an toàn cho cả các nhân viên hành pháp lẫn dân thường. Tuy nhiên, ở bang Florida, chính quyền địa phương vẫn cho phép cảnh sát thực hiện các cuộc truy đuổi và sử dụng nhiều kỹ thuật lái để khống chế phương tiện vi phạm.