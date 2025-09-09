Video: Meganoticias Toluca/Mạng xã hội X

Theo tờ Bưu điện New York, đoạn video do tài khoản Meganoticias Toluca chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy, khi đang di chuyển qua đường ray, chiếc xe buýt chở khách bất ngờ bị tàu hỏa đâm vào thân và kéo lê đi. Ở thời điểm xảy ra tai nạn, xung quanh đường ray không có bất kỳ cảnh báo hay rào chắn nào được dựng lên.

Khoảnh khắc chiếc xe buýt bị tàu hòa đâm trúng. Ảnh: Meganoticias Toluca/Mạng xã hội X

Được biết, địa điểm xảy ra tai nạn nằm trong khu công nghiệp ở thành phố Atlacomulco, Mexico và cách thủ đô Mexico City gần 130km về hướng tây bắc.

Trong một thông cáo đưa ra hôm 8/9, công ty vận tải đường sắt CPKC đã gửi lời chia buồn tới thân nhân của những người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Trong khi đó, Văn phòng công tố bang Mexico đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc.