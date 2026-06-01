Đàn cá heo bơi gần bờ tại xã đảo Cái Chiên (tỉnh Quảng Ninh) được người dân thích thú chiêm ngưỡng và dùng điện thoại quay clip.
Ngày 1/6, ông Đinh Quang Mạnh, Chủ tịch UBND xã Cái Chiên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, một đàn cá heo đã xuất hiện gần bờ.
Người dân làm việc tại khu vực cầu cảng Cái Chiên đã bất ngờ nhìn thấy đàn cá heo bơi lượn trên mặt biển vào đầu giờ chiều nay.
Đàn cá heo gồm 3 con cỡ lớn bơi quanh khu vực này trong thời gian dài, không sợ khi người dân lại gần. Nhiều người đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh đàn cá heo. Clip sau đó được đăng lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Trước đó, vào chiều 27/3, một nhóm ngư dân trong lúc đi câu cá cũng bắt gặp khoảng 6 con cá heo trắng bơi ở khu vực biển gần đảo Cái Chiên.
