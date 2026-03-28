Ngày 28/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một đàn cá heo trắng cỡ lớn thoải mái bơi nhấp nhô trên mặt biển tại khu vực đảo Cái Chiên. Clip rất nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng khi thấy được cảnh hiếm gặp.

Theo đó, vào chiều cùng ngày, một nhóm ngư dân trong lúc đi câu cá bất ngờ bắt gặp khoảng 6 con cá heo trắng xuất hiện ngay khu vực biển sát đảo Cái Chiên. Toàn bộ khoảnh khắc hiếm gặp này được ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Đàn cá heo bơi gần thuyền ngư dân ở đảo Cái Chiên. Ảnh chụp màn hình

Anh Đường Huy (SN 1999, trú xã Cái Chiên, người quay đoạn clip) cho biết vào khoảng 14h30 ngày 27/3, trong lúc đi câu thì thấy đàn cá heo xuất hiện. Lúc này, đàn cá bơi rất gần và liên tục ngoi lên mặt nước, để lộ phần vây lưng và thân màu trắng, có con ánh hồng rất đẹp mắt.

"Đàn cá heo bơi lội thong thả gần thuyền chúng tôi trong một thời gian khá dài trước khi rời đi", anh Huy cho biết.

Sự xuất hiện của cá heo không chỉ mang lại sự thích thú mà còn được xem là dấu hiệu tích cực về môi trường biển tại địa phương.

Đàn cá heo thong thả bơi, nhô phần thân màu trắng trên mặt biển. Ảnh chụp màn hình

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Quang Mạnh, Chủ tịch UBND xã Cái Chiên cho biết, trong những năm gần đây, khu vực đảo thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của cá heo ngay sát bờ biển.

"Chính quyền địa phương cùng người dân luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường. Các hoạt động như dọn rác bãi biển, tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh” và thu gom rác trên mặt biển được duy trì thường xuyên nhằm giữ gìn cảnh quan và hệ sinh thái biển", ông Mạnh nói.

