Trưa 4/2, tại khu vực âu cảng Cô Tô (đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), người dân địa phương phát hiện một cá thể cá heo bị mắc cạn gần bờ. Cá thể này nặng khoảng 15kg, khi được phát hiện trong tình trạng yếu, gặp khó khăn trong việc di chuyển do nằm ở vùng nước nông.

Cá heo được người dân thả về biển. Ảnh: Đ.X

Ngay sau khi phát hiện, người dân địa phương đã nhanh chóng tiếp cận, tổ chức cứu hộ cá heo. Hai chiếc thuyền nhỏ được huy động để đưa cá thể này ra vùng nước sâu; cá heo được đặt cẩn thận trên tấm bạt nhằm hạn chế kiệt sức trong quá trình di chuyển.

Khi ra khu vực biển an toàn, cá heo được thả trở lại môi trường tự nhiên và nhanh chóng bơi đi. Sự việc đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của nhiều người dân có mặt tại khu vực cảng.

Theo nhận định, việc cá heo xuất hiện và mắc cạn tại vùng nước nông cho thấy môi trường biển khu vực Cô Tô vẫn tương đối trong lành.

Cồn cát hình cá heo xuất hiện trên biển Nha Trang Một cồn cát dài trên 100m, rộng gần 50m, có hình giống cá heo nổi trên bãi biển Nha Trang gần khu vực cầu Trần Phú (tỉnh Khánh Hòa) thu hút người dân tìm đến xem.

Phát hiện xác cá heo trên sông ở Cà Mau Xác cá heo được người dân phát hiện với nhiều vết thương, đặc biệt vết đâm sắc nhọn trên lưng, được nhận định trùng khớp với hình ảnh cá heo bị đâm cây chỉa mấy ngày trước đó.